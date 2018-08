MELOVIN раскрыл подробности о его новой песне

Певец выступил на концерте во Львове

MELOVIN. Фото: телеканал "Украина"

Новая композиция MELOVINа 24 августа прозвучит в эфире "Музыкальной платформы Украины", съемки которой на днях состоялись во Львове в рамках национального проекта "Украинская песня / Ukrainian Song Project".

По словам артиста, новая композиция That's your role рассказывает о людях, которые следуют своим желаниям. "That's your role – это вызов тем, кто диктует окружающим какие-то свои условия и правила. Это песня о людях, которые стремятся достичь своих целей, поступить так, как хотят они, а не как кто-то продиктует", – отметил певец.

MELOVIN добавил, что песня была написана недавно и Львов – это второй город, где он ее поет. "Я решил презентовать песню в Одессе, ведь это мой родной город. Однако мне хотелось, чтобы люди снова ее услышали. Поскольку в интернете ее пока нет в хорошем качестве, я спел ее во Львове. Это мой второй дом", – сказал он за кулисами "Музыкальной платформы".

MELOVIN Фото: instagram.com/melovin_official

В то же время, артист подчеркнул, что работа над композицией выдалась тяжелой: "На самом деле, с текстом песни была какая-то авантюра, он очень тяжело писался, как и музыка, хотя удалось это сделать быстро". Певец также добавил, что сейчас работает над клипом на новую композицию.

Вы сможете услышать новую композицию MELOVIN в эфире 24 августа в 23:30 в эфире телеканала "Украина".

Напомним, 24 августа в 23:30 в эфире телеканала выйдет масштабный концерт "Музыкальная платформа", который накануне состоялся во Львове. Организаторы подготовили очень мощный лайн-ап. Так, со сцены праздничным настроением будут заряжать ведущие канала "Украина" Светлана Катренко, Мария Орлова и музыкальный продюсер канала Геннадий Витер, а также популярные артисты: Александр Пономарев, "Воплі Відоплясова", Alyosha, MELOVIN, TAYANNA, Злата Огневич, Sonya Kay, Артем Пивоваров, Pianoбой, О.Torvald, DILEMMA, KADNAY, Ivan NAVI и другие.