MELOVIN рассказал, как несколько лет назад его обокрали друзья

Певец организовал грандиозную вечеринку и поплатился за доверчивость

22-летний украинский певец MELOVIN, который недавно затронул важную тему, дал откровенное интервью в рубрике "Кава з перцем" программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина". В ходе беседы артист признался, почему сейчас крайне редко открывается людям.

Так, выяснилось, что несколько лет назад Костю Бочарова обокрали его же друзья. Кроме того, гости подложили артисту в постель открытую булавку.

MELOVIN Фото: instagram.com/melovin_official

"Я никогда никому не рассказывал, когда только пошла такая волна популярности и славы, я очень много людей впустил в свою жизнь. И дошло до того, что я впустил в свою квартиру, сделал такую ​​вечеринку, и у меня вынесли вещи, кольца серебренные, украшения, цепочку, мне фаны дарят – это вынесли. И я просыпаюсь утром, и у меня возле подушки большая-большая открытая булавка, здесь, у шеи. И я один. Возможно, кто-то хотел, чтобы я как-то шею зацепил, я не знаю", – вспоминает артист.

Об украинском шоу-бизнесе, питании, родителях, личной жизни MELOVIN – узнайте в сюжете "Зіркового шляху".

Напомним, ранее MELOVIN прокомментировал номинацию на звание самого красивого мужчины в мире.

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