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MELOVIN – с мамой, ALEKSEEV – с девушкой: красная дорожка М1 Music Awards 2019

Церемония награждения проходит в киевском Дворце спорта

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 21:30
alyona alyona на красной дорожке М1 Music Awards 2019
alyona alyona на красной дорожке М1 Music Awards 2019
Фото: Сегодня

Сегодня, 30 ноября, в киевском Дворце спорта проходит ежегодная церемония награждения музыкальной премией M1 Music Awards 2019, и уже известен список победителей.

На красной дорожке появились многие украинские знаменитости, среди которых "Время и Стекло", Олег Винник, MONATIK, alyona alyona, Дима Коляденко, Даша Астафьева, продюсер Юрий Никитин с супругой Ольгой Горбачевой, MELOVIN пришел на церемонию с мамой, а ALEKSEEV – с девушкой Ульяной Синецкой, участницей группы "ВИА Гра".

Красная дорожка М1 Music Awards 2019
Фото: Сегодня
Красная дорожка М1 Music Awards 2019
Фото: Сегодня
Красная дорожка М1 Music Awards 2019
Фото: Сегодня
Красная дорожка М1 Music Awards 2019
Фото: Сегодня
Красная дорожка М1 Music Awards 2019
Фото: Сегодня
Красная дорожка М1 Music Awards 2019
Фото: Сегодня
Красная дорожка М1 Music Awards 2019
Фото: Сегодня
Красная дорожка М1 Music Awards 2019
Фото: Сегодня
Красная дорожка М1 Music Awards 2019
Фото: Сегодня
Красная дорожка М1 Music Awards 2019
Фото: Сегодня
Красная дорожка М1 Music Awards 2019
Фото: Сегодня
Красная дорожка М1 Music Awards 2019
Фото: Сегодня
Красная дорожка М1 Music Awards 2019
Фото: Сегодня
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Отметим, ведущими мероприятия стали Оля Цибульская, Никита Добрынин, Галя Завийская, Денис Жупник, Маша Виноградова, Андрей Черновол, Мила Еремеева и Виктория Батуи.

Напомним, Gena VITER открыл ежегодную премию M1 Music Awards верхом на скакуне. Таким образом певец решил привлечь внимание аудитории к новому клипу.

M1 Music Awards – ежегодная музыкальная премия, основанная в 2015 году. Премия направлена ​​на определение выдающихся достижений в музыкальной индустрии и признание личного вклада в развитие отечественного шоу-бизнеса. Победители премии определяются по количеству просмотров клипов на телеканале, а также по оценкам редакции канала.

Ранее мы также писали, что в Киеве состоялась феерическая вечеринка "Ніч химер". Самые яркие украинские знаменитости получили награды от программы "Зірковий шлях", которая отметила пятилетие.

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