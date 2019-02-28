MELOVIN шокировал поклонников сменой имиджа

Артист опубликовал фото в своем микроблоге

MELOVIN Фото: instagram.com/melovin_official

Украинский певец MELOVIN, представитель которого недавно рассказал, что артист тоже подписал договор с НТКУ перед "Евровидением", удивил своих поклонников. Артист изменил свой образ и снимок нового себя исполнитель опубликовал на своей странице в Instagram.

На фото заметно, что певец немного отрастил волосы, разделил их по пробору и покрасил в светло-пепельный цвет. В комментарии к фото певец поздоровался со своими поклонниками, называющими себя "меловинаторами".

MELOVIN сменил имидж Фото: instagram.com/melovin_official

Фанаты оценили изменения певца, отметив, что ему идет такой цвет. Для некоторых такой образ стал неожиданностью, а также нашлись и те, кому не понравился новый цвет волос певца. Они назвали звезду "Дедом Мэлоувином".

Напомним, недавно MELOVIN выпустил новый клип на песню "З тобою, зі мною, і годі". Режиссером такого чувственного ролика был Юрий Катынский.

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