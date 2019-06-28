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MELOVIN соблюдает законы, а Гайтана не знает Конституции Украины

Журналисты программы "Ранок з Україною" выяснили, знают ли украинские знаменитости закон

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:20
MELOVIN
MELOVIN
Фото: instagram.com/melovin_official

28 июня – День Конституции Украины! Большой праздник, который будет отмечать вся страна и наши звезды – не исключение. Журналисты программы "Ранок з Україною" на телеканале "Україна" узнали, кто проведет этот праздник в кругу семьи, а кто на сцене, и самое интересное – знают ли украинские знаменитости Конституцию. 

О том, довольны ли украинцы Конституцией, смотрите в этом видео:

Для одних – большой праздник, для других – обычный рабочий день. Но, оказывается, День Конституции для многих украинских звезд имеет большое значение. Например, дизайнер Андре Тан еще с самого дня принятия Конституции каждый год отмечает этот праздник.

"Вот я закрываю глаза и сразу вспоминаю, как дедушка танцевал на диване, обнимал меня и говорил: "Теперь у нас есть своя Конституция". Мне тогда было мало лет, я даже не понимал, что это, но я запомнил этот день навсегда", – поделился Андре Тан в программе "Ранок з Україною".

Этот день важен и для MELOVIN, ведь певец очень ответственно относится к соблюдению законов.

"Законы Украины – это те законы, которые нельзя нарушать. Они не для этого созданы. Законы вселенной – да, их можно нарушать, но потом за это можно очень хорошо поплатиться. Законы Украины – нет, я их придерживаюсь!" – говорит MELOVIN в эфире телеканала "Україна".

Певица Гайтана тоже празднует День Конституции, хотя, признается, о законах ее лучше не спрашивать...

"Конституцию я изучала, когда училась в экономическом лицее, но я вообще уже ничего не помню. Я гражданин Украины, патриот, который Конституцию не изучает", – призналась Гайтана.

Даже на такие большие праздники, когда украинцы наслаждаются дополнительным выходным, наши знаменитости – работают.

"День Конституции Украины у меня полностью ассоциируется с концертной деятельностью, ведь и в прошлые годы, и в этом году я буду петь на сцене для людей", – комментирует Виталий Козловский в эфире телеканала "Україна".

Звезды уверены, что соблюдение законов – это путь к безоблачной жизни.

"Я очень надеюсь, что Конституция действительно для свободных людей. И это лучшая Конституция в мире, только будем ее придерживаться. Главное, чтобы люди в стране были счастливы, а в Конституции можно написать все, что угодно, суть в том, чтобы она работала на нас", – говорит Светлана Вольнова в эфире "Ранку з Україною".

Ранее мы писали о том, сколько дней отдыхают украинцы на этой неделе.

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