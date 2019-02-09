MELOVIN триумфально вернулся на Нацотбор "Евровидения": появилось видео выступления

Певец выступил в качестве приглашенной звезды и сорвал овации зрителей

MELOVIN вернулся на Нацотбор Фото: instagram.com/melovin_official

В субботу, 9 февраля, состоялся первый полуфинал Нацотбора на "Евровидение 2019", в котором выступили восемь участников. Из них судьи выбрали тройку финалистов, которые продолжат борьбу за право представлять Украину на знаменитом песенном конкурсе.

Известный певец MELOVIN, который в 2018 году выступил на "Евровидение" от Украины, стал приглашенной звездой первого полуфинала Национального отбора. Во время ожидания результатов голосования артист презентовал свою новую песню "З тобою, зі мною, і годі".

Выступление MELOVIN Фото: instagram.com/eurovision.ua

Ранее MELOVIN рассказал, что эта композиция о "внутреннем холоде, о той депрессии, которая появляется чаще всего, когда исчезают краски в жизни человека". Он признался, что почти отчаялся в поисках любви из-за неудачного опыта.

Перед выступлением певец сообщил, что, несмотря на то, что на "Евровидении" он занял всего лишь 17-е место, после конкурса его карьера резко пошла вверх и концерты собирают тысячи поклонников.

"Ответственность бешеная. Я боялся хейтеров, что больше не буду заниматься музыкой. Но увидел людей, которые просто аплодировали. Я понял, что меня здесь ждут," – разоткровенничался MELOVIN.

Напомним, ранее MELOVIN рассказал, чем планирует заняться после "Евровидения 2018".

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