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Men Of The Year Awards 2018: все победители престижной премии

Среди лауреатов оказались принц Чарльз, Дуа Липа, Наоми Кэмпбелл и другие

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:23
Все лауреаты премии Men Of The Year Awards 2018. Фото: GQ
Все лауреаты премии Men Of The Year Awards 2018. Фото: GQ
Все лауреаты премии Men Of The Year Awards 2018. Фото: GQ
Все лауреаты премии Men Of The Year Awards 2018. Фото: GQ
Все лауреаты премии Men Of The Year Awards 2018. Фото: GQ
Все лауреаты премии Men Of The Year Awards 2018. Фото: GQ
Все лауреаты премии Men Of The Year Awards 2018. Фото: GQ
Все лауреаты премии Men Of The Year Awards 2018. Фото: GQ
Все лауреаты премии Men Of The Year Awards 2018. Фото: GQ
Все лауреаты премии Men Of The Year Awards 2018. Фото: GQ
Все лауреаты премии Men Of The Year Awards 2018. Фото: GQ
Все лауреаты премии Men Of The Year Awards 2018. Фото: GQ
Все лауреаты премии Men Of The Year Awards 2018. Фото: GQ
Все лауреаты премии Men Of The Year Awards 2018. Фото: GQ
Все лауреаты премии Men Of The Year Awards 2018. Фото: GQ
Все лауреаты премии Men Of The Year Awards 2018. Фото: GQ
Все лауреаты премии Men Of The Year Awards 2018. Фото: GQ
Все лауреаты премии Men Of The Year Awards 2018. Фото: GQ
Все лауреаты премии Men Of The Year Awards 2018. Фото: GQ
Все лауреаты премии Men Of The Year Awards 2018. Фото: GQ
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В Лондоне 5 сентября состоялась церемония вручения премии Men Of The Year Awards 2018. Престижную премию вот уже 21 год подряд организовывает журнал GQ. Британский глянец традиционно чествовал лучших деятелей культуры, моды, политики, шоу-бизнеса и спорта.

Одну из наград за благотворительность получил сам принц Чарльз! Принц Уэльский под аплодисменты гостей поднялся на сцену и произнес речь.

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Принц Чарльз
Фото: Getty

Певица Дуа Липа получила премию в категории "Соло артист".

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Дуа Липа
Фото: Getty

А актриса Роуз МакГоуэн выиграла награду в номинации "Инспирация".

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Роуз МакГоуэн
Фото: Getty

Модель Наоми Кэмпбелл назвали "Иконой моды".

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Наоми Кэмпбелл
Фото: Getty

Среди лауреатов, покинувших церемонию со статуэтками в руках, были также Донателла Версаче, Дэниэл Калуя, Саша Барон Коэн и другие.

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Отметим, что красная дорожка гала-вечера была расстелена для нескольких десятков гостей, среди которых были Роузи Хантингтон-Уайтли, Кайли Миноуг, Крис Хемсворт, Крисси Тейген, Кейт Бекинсэйл и многие другие звезды.

Напомним, платье Кейт Бекинсэйл стало предлогом для обсуждения. Актриса надела очень уж откровенное платье с пестрым принтом. Наряд 45-летней Бекинсэйл больше напоминал купальник, дополненный очень длинным шлейфом, поскольку это платье прикрывало как раз лишь интимные места. Хотя мужскую часть гостей того вечера актриса точно порадовала.



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модель принц чарльз Наоми Кэмпбелл Роузи Хантингтон-Уайтли GQ Дуа Липа Men Of The Year Awards
Источник: "Сегодня"
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