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Менеджер Youtube-канала Евровидения прокомментировал украинский Нацотбор

Финал украинского Нацотбора состоялся 22 февраля

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:56

В прошлую субботу, 22 февраля, состоялось главное музыкальное событие этой зимы – финал Национального отбора на "Евровидение-2020", победителем которого стала электро-фолк группа Go_A с песней "Соловей". Они получили максимальные 12 баллов от судей и зрителей, и в мае этого года представят Украину в Роттердаме на 65-м международном песенном конкурсе. Впервые на "Евровидении" Украина будет представлена песней, которая от начала и до конца исполняется на украинском языке.

К украинскому отбору всегда было приковано внимание большого количества прессы, но в этом году оно стало рекордным: 200 представителей СМИ и официальных фан-клубов "Евровидения" из разных стран следили за финалом Нацобора в пресс-зоне и зрительном зале ДК КПИ.

Финалисты Нацотбора на "Евровидение-2020"
Финалисты Нацотбора на "Евровидение-2020"
Фото: Сегодня

Впервые украинский Нацотбор посетил Стейн Смулдерс, менеджер Youtube-канала "Евровидения". Во время включения с бекстейджа с Владимиром Бирюковым он отметил:

"Украина очень креативная. Вы всегда качественно выступаете, всегда ищете нечто иное, мыслите нестандартно. Это и приносит вам успех каждый год. Это и есть залог того, что Украина всегда попадает в финал "Евровидения". Я следил за украинским Национальным отбором онлайн. Он у вас прекрасный, очень качественный, сильный, с отличным подбором участников, которые стремительно будут идти к победе на самом конкурсе", – отметил менеджер.

Узнайте также подробности закулисья финала Нацотбора на "Евровидение-2020":

Стейн Смулдерс также вспомнил представителей Украины на "Евровидении": Мику Ньютон, Злату Огневич, Марию Яремчук, MELOVIN.

"Украина всегда представляет крутые и качественные номера. Я занимаюсь "Евровидением" с 2011 года. Сразу вспоминаю Мику Ньютон, Злату Огневич, Марию Яремчук, MELOVIN. У каждого было что-то особенное, уникальное, то что интересно зрителям", – добавил Стейн Смулдерс.

Отметим, Нацотбор на "Евровидение-2020" одновременно транслировали СТБ и UA: ПЕРШИЙ.

Ранее мы также назвали участников "Евровидения-2020", которые известны на данный момент.

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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нацотбор на Евровидение Евровидение 2020
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