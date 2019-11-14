"Меня это цепляет": Оля Цибульская устала от домыслов об отце своего сына

Артистка призналась, что каждый день получает сотни сообщений о "подозрительном" сходстве ее сына с DZIDZIO

Оля Цибульская с сыном Нестором и другом Никитой Добрыниным Фото: пресс-служба

Известная певица Оля Цибульская только недавно познакомила украинцев со своим сыном Нестором, на что решалась целых четыре года. А вот мужа звезда до сих пор скрывает. Это и побудило поклонников активно выражать собственные догадки относительно отца мальчика. Впрочем, Оля не ожидала, что все зайдет так далеко.

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В новом выпуске своего YouTube-шоу #безпарОЛЯ Цибульская призналась Наталии Холоденко, что страдает от постоянного давления подписчиков:

"Мне постоянно пишут, что у меня ребенок от DZIDZIO. У меня только выходит фотка Нестора в Іnstagram – сразу все пишут, что они один в один и все это все видят", – пожаловалась Цибульская.

Сначала Оля старалась не реагировать на подобные сообщения или шутить в ответ, но со временем закрывать глаза все труднее.

Оля Цибульская с сыном Фото: пресс-служба

"Меня это цепляет. Не скажу, что оскорбляет, потому что DZIDZIO – очень красивый парень, от такого парня родить – это счастье, но у всего должны быть свои границы" – прокомментировала артистка.

В instagram звезды действительно нет ни одного фото с сыном, под которым мальчика не сравнивали бы с популярным певцом: "Чет сынок на Дзидзьо похож очень", "Мне ваш сыночек похож на Дзидзьо", "Как же малыш на Дзидзьо похож, прям как две капли воды!!!", "Пацан вылитый Дзидзьо..." – лишь маленькая часть сравнений под каждым фото.

Отметим, не так давно Оля Цибульская призналась, почему не показывает мужа.

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