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"Меня называли алкоголиком": MELOVIN о лицемерии в украинском шоу-бизнесе

Певец признался, что не чувствует себя "своим" в светской тусовке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:03

Популярный украинский певец MELOVIN, который недавно затронул важную тему, дал откровенное интервью в рубрике "Кава з перцем" программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина". В ходе беседы артист рассказал о лицемерии в украинском шоу-бизнесе.

Так, MELOVIN признался, что некогда его за спиной называли алкоголиком.

"Меня даже называли алкоголиком. Шоу-биз, по слухам я узнал. Потому что я на интервью бываю опухшим, но это не потому что у меня нет сна, а потому что иногда я принимаю снотворное, потому что у меня есть какой-то такой график, очень неудобный, мне приходится как-то с этим мириться, бороться, даже не мириться, а именно бороться", – говорит артист.

Украинский певец MELOVIN
Украинский певец MELOVIN
Фото: instagram.com/melovin_official

Кроме того, по словам исполнителя, ему бывает не слишком комфортно в окружении звездных коллег.

"Мне не очень нравится тусовка, я в этой тусовке чувствую себя не неуверенно, я чувствую себя не своим, очень много людей, которые лицемерят на каждом шагу. Говорят, как им нравится песня, на самом деле я знаю не по слухам, а знаю от других людей, как они говорили обо мне за спиной. Поэтому сорри", – поделился MELOVIN.

О питании, родителях, друзьях и личной драме MELOVIN – узнайте в сюжете "Зіркового шляху".

Напомним, ранее MELOVIN прокомментировал номинацию на звание самого красивого мужчины в мире.

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