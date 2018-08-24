"Меня обожали взрослые дядьки": Настя Ивлеева вспомнила, как заработала первый миллион

Ведущая шоу "Орел и Решка" рассказала, как зарабатывала состояние

Настя Ивлеева. Фото: instagram.com/_agentgirl_/

Ведущая тревел-шоу "Орел и Решка", блогер Анастасия Ивлеева недавно рассказала, как она заработала свой первый миллион. Настя дала интервью журналисту Юрию Дудю (проект "вДудь"), в котором рассказала о своем первом заработке.

По ее словам, первую солидную сумму она получила еще до того, как стала известным блогером и телеведущей. Ведь сначала она работала хостес в одном из ночных клубов Санкт-Петербурга, где часто отдыхали богатые мужчины в возрасте.

Однажды Ивлеева решила открыть свой бизнес, а именно ларек по ремонту обуви. Для того, чтобы получить стартовый капитал, она обратилась к одному из обеспеченных посетителей заведения.

"Меня обожали взрослые дядьки, так как я всегда была личностью и никогда не вешалась на шею. Когда я решила создать свой бизнес, обратилась к одному мужчине и попросила обсудить свой бизнес-план. Он пригласил меня к себе в офис, ему понравилась идея и мужчина согласился вложить в нее свои деньги. Я просила 300-400 тысяч рублей. На следующий день ко мне домой пришли его помощники и принесли миллион рублей наличными", – рассказала телеведущая.

Помимо этого, она отметила, что средства в свое дело так и не вложила, а просто "прос*ала их, так как никогда в жизни не видела таких денег". Более того, она так и не вернула сумму владельцу, поскольку не знает ни его имени, ни номера телефона.

Напомним, в 2011 году Настя Ивлеева познакомилась с экс-участником "Фабрики звезд" Арсением Бородиным. Вскоре у молодых людей начался бурный роман. Музыкант во всем поддерживал свою возлюбленную, именно он предложил ей снимать юмористические ролики для Instagram, благодаря которым она в итоге прославилась. Однако в 2017 году Настя и Арсений расстались.