Мэрайя Кэри похудела из-за Дженнифер Лопес

Певица похудела более чем на 12 килограммов и не собирается на этом останавливаться

Мэрайя Кэри. Фото: AFP

С конца прошлого года Мэрайя Кэри не перестает радовать поклонников прекрасным внешним видом.

Певица похудела более чем на 12 килограммов и не собирается на этом останавливаться. Близкие к звезде источники утверждают, что на перемены во внешнем виде ее подтолкнула Дженнифер Лопес: "Ей почти 50 лет, но вместо того, чтобы переживать по этому поводу она берет пример с Джей Ло, с которой они одного возраста. Мэрайя считает, что она выглядит потрясающе, и это стимулирует ее на то, чтобы держать себя в тонусе".

Кроме того, певица считает, что перемены во внешности дадут ей больше возможностей в плане карьеры и личной жизни. Сейчас артистка встречается с 34-летним танцором Брайаном Танакой.

Ранее Мэрайя Кэри рассказала о том, что уже давно страдает от биполярного расстройства. Биполярное расстройство, известное также как маниакально–депрессивный психоз – психическое заболевание, которое характеризуется нетипичной сменой настроения, перепадами энергии и способности функционировать.

Напомним, Мэрайя Кэри добилась от экс-жениха материальной компенсации за разрыв помолвки.