Мэрилин Мэнсон потерял сознание на сцене во время концерта

Певец упал во время исполнения песни Sweet Dreams

Мэрилин Мэнсон. Фото: instagram.com/marilynmanson

Во время собственного концерта в Хьюстоне, США знаменитый рок-певец Мэрилин Мэнсон потерял сознание прямо на сцене. Он исполнял свой знаменитый кавер на песню группы Eurythmics-Sweet Dreams. После того, как артист допел песню до конца он отпустил микрофон и упал без сознания, передает издание NME.

На концерте в Хьюстоне Мэнсон выступал на одной сцене с американским рок-музыкантом Робом Зомби в рамках их совместного тура.

"Мой дорогой друг, мистер Мэнсон, чувствует себя плохо из-за погоды", – сказал Роб со сцены.

Ранее мы сообщали о том, что Мэрилина Мэнсона обвинили в домогательствах. Американская актриса Шарлин Йи, которая снималась в культовом сериале "Доктор Хаус", обвинила известного рокера в сексуальных домогательствах. 32-летняя артистка отметила, что музыкант спросил у женщин о преимуществах в сексуальных партнерах и определенных позах.

Напомним, Бейонсе оконфузилась на сцене во время своего концерта в Варшаве. Певица застряла на подвесной конструкции над сценой. Чтобы спасти артистку понадобилось несколько человек и длинная лестница.