Мэрилин Мэнсон потерял сознание на сцене во время концерта
Певец упал во время исполнения песни Sweet Dreams
Во время собственного концерта в Хьюстоне, США знаменитый рок-певец Мэрилин Мэнсон потерял сознание прямо на сцене. Он исполнял свой знаменитый кавер на песню группы Eurythmics-Sweet Dreams. После того, как артист допел песню до конца он отпустил микрофон и упал без сознания, передает издание NME.
На концерте в Хьюстоне Мэнсон выступал на одной сцене с американским рок-музыкантом Робом Зомби в рамках их совместного тура.
"Мой дорогой друг, мистер Мэнсон, чувствует себя плохо из-за погоды", – сказал Роб со сцены.
Ранее мы сообщали о том, что Мэрилина Мэнсона обвинили в домогательствах. Американская актриса Шарлин Йи, которая снималась в культовом сериале "Доктор Хаус", обвинила известного рокера в сексуальных домогательствах. 32-летняя артистка отметила, что музыкант спросил у женщин о преимуществах в сексуальных партнерах и определенных позах.
Напомним, Бейонсе оконфузилась на сцене во время своего концерта в Варшаве. Певица застряла на подвесной конструкции над сценой. Чтобы спасти артистку понадобилось несколько человек и длинная лестница.