Мэрилин Мэнсон сыграет в телеадаптации романа Стивена Кинга

Пока неизвестно, кого именно сыграет артист

Мэрлин Мэнсон Фото: YouTube

Скандальный музыкант Мэрилин Мэнсон, которого ранее обвинили домогательствах, сыграет в сериале по роману Стивена Кинга "Противостояние". Об этом музыкант сообщил в интервью изданию Revolver.

Узнайте, почему поклонники Мэрилина Мэнсона боятся ходить на его концерты:

"Мы с Шутером Дженнингсом записали кавер-версию "The End" Doors для мини-сериала "Противостояние", в котором я также собираюсь сняться", – рассказал Мэрилин Мэнсон.

Музыкант не признался, в каком именно амплуа выступит в постапокалиптической истории Кинга. Больше внимания он уделил записанной для сериала кавер-версии культовой композиции The End группы Doors. Ее он исполнил дуэтом с Уэйлоном "Shooter" Дженнингсом.

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Стоит отметить, что это уже вторая совместная работа Мэнсона и Дженнингса. Ранее они вместе записали кавер Cat People Дэвида Боуи. А теперь работают над совместным альбомом.

Что касается телеадаптации романа Стивена Кинга "Противостояние", то проект будет состоять из десяти эпизодов и выйдет на CBS All Access. Уже известно, что ведутся переговоры с Джеймсом Марсденом, Эмбер Херд, Вупи Голдберг и другими актерами. Премьера должна состояться в 2020 году.

Напомним, ранее шок-рокер Мэрилин Мэнсон заявил, что отказался от сотрудничества с басистом Твигги Рамиресом (настоящее имя – Джорди Уайт), обвиненным в изнасиловании.

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