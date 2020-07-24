"Мешает мне жить": Алена Шоптенко откровенно рассказала о своей особенности

Хореограф призналась, что часто себя "накручивает"

Хореограф и танцовщица Алена Шоптенко сделала откровенное признание. На своей странице в Instagram звезда рассказала о психологической особенности, которая, по ее мнению, мешает жить.

"Есть у меня одна удивительная особенность, которая, на мой взгляд, очень мешает жить — способность "накрутить". Да, да, верно, это умение представить себе в самых ярких красках то, чего на самом деле нет, и обязательно в негативном ключе с самым страшным исходом. А работает это следующим образом: берем "мне показалось", добавляем немного фантазии, варим это все в страхах, добавляем щепотку "а помнишь?!", потом томим в духовке "меня не понимают" и вуаля — худший вариант драмы готов!", – пишет хореограф.

Алена Шоптенко Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Алена призналась, что иногда может "довести себя мыслями до полного разноса".

"А потом по кусочкам собирать остатки своего самообладания. Как с этим бороться, пока не понимаю, поэтому мой вывод: лучше не думать, а пойти потанцевать. Как у вас? Рассказывайте, как с этим справляетесь. Мне точно пригодится!" – обратилась к поклонникам артистка.

"Та же тема. Помогает только вовремя сориентироваться, сказать себе "стоп" и переключиться", "Ой как я тебя понимаю", "Аленка, как же я это понимаю! Согласна, лучше идти танцевать и меньше думать!", – пишут подписчицы Шоптенко.

Алена Шоптенко показала себя в необычном образе – смотрите видео:

Ранее мы сообщали, что Алена Шоптенко стала партнершей Олега Винника в шоу "Танці з зірками-2020". Кроме этого, Алена Шоптенко показала своего мужа и поздравила его с днем рождения.

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