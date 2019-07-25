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Мэтту Леблану – 52: интересные факты об актере и лучшие цитаты Джоуи из "Друзей"

Актер стал известен благодаря съемкам в рекламе и культовом сериале "Друзья"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:24
Мэтт Леблан
Мэтт Леблан
Фото: Getty Images

Сегодня, 25 июля знаменитому американскому актеру Мэтту (Мэттью) Леблану исполняется 52 года. "Сегодня" решили вспомнить биографию актера, а также громкие проекты, в которых он снялся. Конечно, известность принесла роль  Джоуи в сериале "Друзья", который вскоре удалят с Netflix.

Чем до сих пор привлекают сериалы из 90-х:

Мэтт Леблан родился в штате Массачусетс, США. У актера есть ирландские, немецкие, английские и французские корни со стороны отца и итальянские со стороны матери. В детстве будущий голливудский актер мечтал стать мотогонщиком, принимая участие в юношеских соревнованиях, но позже бросил это увлечение.

В конце 1980-х Леблан стал появляться в некоторых телевизионных рекламных роликах, включая рекламы таких известных брендов, как Heinz, Levi’s и Coca-Cola. 

ТОП-5 фактов о Мэттью Леблане

  1. В юности Мэтт Леблан занимался в театре культуры и искусств, а однажды он исполнил роль Иисуса в спектакле "Иисус Христос Суперзвезда".
  2. После окончания "Друзей" актер снимался в спин-оффе сериала "Джоуи".
  3. Дочери Мэтта – Марине был поставлен диагноз редкого расстройства умственной деятельности, которое оказывает воздействие на её физические способности и вызывает эпилептические припадки. 
  4. Мэтт попал в список "50 самых красивых людей в мире" по версии People в 2000 году.
  5. Первые заработанные деньги за съемки в сериале "Друзья" – 11 долларов. Мэтт получил их во время прослушивания. Он признался, что потратил эти деньги на горячий обед.

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Пять лучших фраз Джоуи

  1. Всем известная фраза "Как поживаешь?" или же "How you doin`?". 
  2. - У меня такой вопрос: гомо сапиенс вымерли потому, что они были гомосексуалистами?
    - Джоу, гомо сапиенс - это люди!
    - А я ведь их не осуждаю... 
  3. Джо (о Дженис): Когда только она начинает смеяться, мне хочется себе руку вырвать - чтобы бы было чем в нее швырнуть!
  4. - Джо, ты не обязан все доедать.
    - Нет, обязан. Иначе что дальше? Сегодня я не смогу доесть индейку, а завтра откушу половину шоколадного батончика, а остальное положу в холодильник?! 
  5. - Это всего лишь теория! Есть много теорий, которые себя не оправдали: одинокий стрелок, коммунизм, геометрия...

Напомним, ранее Мэтт Леблан в эфире шоу Грэма Нортона поведал весьма неаппетитную историю со съемочной площадки сериала. Мэтт ЛеБлан решил вспомнить, как в свое время они снимали эпизод, посвященный Дню благодарения – The One Where Ross Got High. 

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Источник: Сегодня
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