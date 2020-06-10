Мэттью Перри не узнали фанаты: как сейчас выглядит звезда "Друзей"

Папарацци запечатлели актера в Малибу

50-летний голливудский актер и звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри за последнее время сильно изменился – от красавчика Чендлера Бинга не осталось и следа. Поклонники перестали узнавать знаменитость, а он за время карантина заметно запустил свою физическую форму.

Об этом свидетельствуют недавно опубликованные кадры в Сети. На данный момент актер проживает в Малибу, расположенном на берегу океана. На снимках 50-летний Мэттью Перри запечатлен в растянутой футболке и серой кепке. Из-под неопрятной одежды видно, что за время карантина звезда сериала "Друзья" набрал лишние килограммы.

Актер Мэттью Перри Фото: instagram.com/celebritysugarnews

По информации таблоида Metro, в Малибу Мэттью Перри поехал с подругой. Однако она не попала в объектив папарацци. Поклонники актера всерьез обеспокоены его внешним видом.

О том, когда "Друзья" соберутся вновь, узнайте в сюжете:

Ранее мы также писали, что в Сети появились архивные снимки со съемок сериала "Друзья". Кроме того, Дженнифер Энистон рассказала о продолжении культового сериала. По словам актрисы, ее коллеги поддержат эту идею.

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