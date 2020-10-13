Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Мейхер о выступлении с Димопулос: "Это был мой первый поцелуй с женщиной"

Сегодня, 16:39

Надежда и Санта развеяли мифы о своем соперничестве

С самого начала нового сезона "Танці з зірками" Санту Димопулос и Надежду Мейхер прозвали соперницами, хотя сами девушки это отрицали, отмечая, что они уважительно относятся друг к другу.

Навязываемая конкуренция привела к тому, что Санта предложила Надежде станцевать вместе в седьмом эфире. Та согласилась, и девушки зажгли паркет жарким пасодоблем, а в конце номера – страстно поцеловались!

За кулисами участницы признались, что, несмотря на характер танца, пытались вложить в выступление много огня и страсти.

"Несмотря на то, что нас с Сантой воспринимают как ожесточенных конкурентов, мы не соревнуемся друг с другом, а работаем каждый над собой. Поэтому, когда Санта в прошлом эфире бросила мне вызов, я с радостью согласилась, ведь это нечто новое и очень необычное. Пасодобль у нас получился зажигательным и страстным, мы с Сантой вжились в роли настолько, что в финале поддались эмоциям, и это был мой первый поцелуй с женщиной", – признается Надежда Мейхер.

Надежда Мейхер и Санта Димопулос
Надежда Мейхер и Санта Димопулос
Фото: пресс-служба

В свою очередь, Санта Димопулос прокомментировала выступление так:

"Я давно отмечала, что отношусь к Надежде с уважением и восхищением, и мне было очень интересно вместе работать над таким особым танцем и постановкой. Я поражена тем, насколько Надежда ответственно относится к работе, мы оставались в зале для репетиций до позднего вечера. В общении Надежда очень мягкая и приятная, а работа с постановкой и танцем – это как пожар, сквозь которую мы прошли вместе".

Во время седьмого прямого эфира пара Санты Димопулос и Макса Леонова впервые получила желанные 40 баллов на паркете и возглавила турнирную таблицу по результатам оценок судей.

Ранее мы сообщали, кто в седьмом эфире покинул шоу.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Екатерина Кухар надела стильное мини-платье и нарушила свою давнюю традицию: фото Верните Винника: Сеть возмущена дисквалификацией артиста на «Танцях з зірками» "Было неожиданно вылететь": Тарас Цымбалюк о своем последнем выступлении на шоу «Танці з зірками-2020»
Надежда Мейхер Санта Димопулос Танці з зірками
Реклама

Новости партнеров

Кокетливая Деми Роуз едва вместила пышные формы в наряд из сетки
Кокетливая Деми Роуз едва вместила пышные формы в наряд из сетки
Усик снялся с очаровательной моделью. Она поражает воображение
Усик снялся с очаровательной моделью. Она поражает воображение
Горячая киевлянка поражает невероятными формами
Горячая киевлянка поражает невероятными формами
Жену и дочь Маликова смачно приложили за "перетянутые" лица
Жену и дочь Маликова смачно приложили за "перетянутые" лица

Популярные статьи

Сегодня, 14:04Fun

Покров Пресвятой Богородицы-2020: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 11:07Шоу-бизнес

Ми-ми-ми дня: Дженнифер Энистон показала нового щенка, который уснул с игрушкой во рту

Сегодня, 05:55Фото дня

Фото дня. Необычный пес породы чау-чау стал звездой интернета

Вчера, 20:19Стиль

Екатерина Кухар надела стильное мини-платье и нарушила свою давнюю традицию: фото

Вчера, 19:50Шоу-бизнес

Основательница "Новопечерской школы" о детях Зеленского: "Они чувствуют давление"

Вчера, 19:00Шоу-бизнес

В семье Лилии Ребрик появилась еще одна девочка (видео)

Вчера, 18:20Стиль

Иванка Трамп очаровала белым платьем в полоску с объемными рукавами

Вчера, 17:47Events

День украинского казачества-2020: дата, история и традиции

Вчера, 15:26Стиль

Какой костюм носить этой осенью: стильный пример от Елены Зеленской

Вчера, 14:28Fun

Два разных человека. Девушка превратилась в красотку после отказа от алкоголя и наркотиков (фото)

Вчера, 05:33Психология

Гороскоп на сегодня 12 октября: Овнам нужно решить рабочие дела, а Тельцов ждет романтическая встреча

Вчера, 00:37Шоу-бизнес

Димопулос поцеловала Мейхер, а Винник отказался от проекта: как прошел седьмой выпуск "Танців з зірками-2020"

Вчера, 00:00Шоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в седьмом эфире

11 октябряEvents

День художника Украины 2020: эффектные картинки, интересные факты и поздравления

11 октябряEvents

11 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

11 октябряПсихология

Гороскоп на сегодня 11 октября: Стрельцам нужно быть решительнее, а Козерога ждут объятия любимого человека

Новости партнеров

Экс-дама Супряги высказалась про критику ее отношений с Бондарем
Экс-дама Супряги высказалась про критику ее отношений с Бондарем
21-летняя дочь Лолиты огорчила звездную маму
21-летняя дочь Лолиты огорчила звездную маму
Усик снялся с очаровательной моделью. Она поражает воображение
Усик снялся с очаровательной моделью. Она поражает воображение
Фигура жены Буяльского надолго останется в вашей памяти
Фигура жены Буяльского надолго останется в вашей памяти
Очаровательная дочь Денниса Бергкампа
Очаровательная дочь Денниса Бергкампа
Горячая киевлянка поражает невероятными формами
Горячая киевлянка поражает невероятными формами
российский актер Федор Добронравов покинул съемки сериала "Сваты"
российский актер Федор Добронравов покинул съемки сериала "Сваты"
«Оторваться невозможно». Рецепт пельменей от Евгения Клопотенко
«Оторваться невозможно». Рецепт пельменей от Евгения Клопотенко

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять