Мейхер о выступлении с Димопулос: "Это был мой первый поцелуй с женщиной"

Надежда и Санта развеяли мифы о своем соперничестве

С самого начала нового сезона "Танці з зірками" Санту Димопулос и Надежду Мейхер прозвали соперницами, хотя сами девушки это отрицали, отмечая, что они уважительно относятся друг к другу.

Навязываемая конкуренция привела к тому, что Санта предложила Надежде станцевать вместе в седьмом эфире. Та согласилась, и девушки зажгли паркет жарким пасодоблем, а в конце номера – страстно поцеловались!

За кулисами участницы признались, что, несмотря на характер танца, пытались вложить в выступление много огня и страсти.

"Несмотря на то, что нас с Сантой воспринимают как ожесточенных конкурентов, мы не соревнуемся друг с другом, а работаем каждый над собой. Поэтому, когда Санта в прошлом эфире бросила мне вызов, я с радостью согласилась, ведь это нечто новое и очень необычное. Пасодобль у нас получился зажигательным и страстным, мы с Сантой вжились в роли настолько, что в финале поддались эмоциям, и это был мой первый поцелуй с женщиной", – признается Надежда Мейхер.

Надежда Мейхер и Санта Димопулос Фото: пресс-служба

В свою очередь, Санта Димопулос прокомментировала выступление так:

"Я давно отмечала, что отношусь к Надежде с уважением и восхищением, и мне было очень интересно вместе работать над таким особым танцем и постановкой. Я поражена тем, насколько Надежда ответственно относится к работе, мы оставались в зале для репетиций до позднего вечера. В общении Надежда очень мягкая и приятная, а работа с постановкой и танцем – это как пожар, сквозь которую мы прошли вместе".

Во время седьмого прямого эфира пара Санты Димопулос и Макса Леонова впервые получила желанные 40 баллов на паркете и возглавила турнирную таблицу по результатам оценок судей.

Ранее мы сообщали, кто в седьмом эфире покинул шоу.

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