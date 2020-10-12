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Димопулос поцеловала Мейхер, а Винник отказался от проекта: как прошел седьмой выпуск "Танців з зірками-2020"

Сегодня, 00:37

Узнайте подробности нового выпуска

Прямой эфир шоу "Танці з зірками-2020" в воскресенье, 11 октября, был посвящен латиноамериканским танцам. Пары танцевали сальсу, румбу, самбу, пасодобль и ча-ча-ча. Ведущей на балконе стала NK, а приглашенным судьей – Иракли Макацария. Далее в материале узнайте все подробности седьмого выпуска.

Открыли этот вечер Сергей Танчинец и Яна Цыбульская, которые танцевали сальсу. Музыкант получил комплимент от Екатерины Кухар. В сумме у пары 33 балла.

Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко впечатлили характерным пасодоблем. Все члены жюри похвалили пару, в отличие от примы-балерины. Оценка Даши и Игоря – 34 балла.

Юлия Санина и Дмитрий Жук в вечер латины представили самбу. К слову, сегодня фронтвумен The HARDKISS отмечает свое 30-летие. Самба пары получила 38 баллов от жюри.

Сергей Мельник и Аделина Дели станцевали очень быстрый и техничный джайв. Их номер звездные судьи оценили в 34 балла.

Позитив и Юлия Сахневич в этом эфире не вышли на паркет, так как Юле накануне стало плохо, а у Алексея обнаружили COVID-19.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк покорили ча-ча-ча. Все без исключения судьи похвалили танец пары, поставив им оценку 38 баллов.

Следующими на паркет вышли Санта Димопулос и Макс Леонов. Они удивили быстрым танцем латиноамериканской программы – джайвом. Оценка Санты и Макса самая высокая – 40 баллов.

Конкурентки этого сезона Надежда Мейхер и Санта Димопулос сошлись на паркете в танцевальном баттле. Экс-участницы "ВИА Гры" станцевали пасодобль, поразив всех присутствующих горячим поцелуем в конце номера.

Ольга Фреймут и Илья Падзина сегодня танцевали ча-ча-ча. Выступление пары как всегда закончилось словесной перепалкой между Фреймут и Кухар. В общей сумме у Ольги и Ильи – 30 баллов.

Под угрозой вылета в конце шоу оказались две пары: Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, а также Ольга Фреймут и Илья Падзина. Кто из них покинул "Танці з зірками", узнайте здесь.

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