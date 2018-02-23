Международный эксперт по Евровидению оценил финалистов Нацотбора

Даниэль Данастаси – специалист в сфере музыкальных медиа и PR. Шесть лет он возглавлял в Мальте пресс-службу конкурса. Эксперт прокомментировал выступления шести финалистов Национального отбора песенного конкурса. По каждому участнику Данасти высказал свое мнение: от поддержки желания TAYANNA исполнять песню на родном языке до критики произношения солистки группы THE ERISED. Ниже – краткие тезисы из интервью Даниэля Данасти по выступлению каждого из финалистов.

В песне "Waiting" LAUD Даниэль угадывает нотки композиции Rag'n'Bone Human. Но и это не главное: "Сама песня не пробирает до "мурашек", она не запоминается, а значит, не сможет покорить публику в Лиссабоне".

Основным плюсом в выступлении TAYANNA эксперт считает сильный вокал, хитовость песни и ее украиноязычность: "Артист, который поет на незнакомом мне языке, создает такую сильную связь со мной. Я думаю, что это профессионально со стороны TAYANNA и у нее есть все шансы показать себя хорошо не только в Украине, но и Лиссабоне".

Даниэля Данастаси, опытного специалиста по связям с общественностью, разочаровало негативное поведение Melovin в общении с прессой: "Я думаю, Melovin стоило бы поступить по-другому, ему нужно принять прессу во внимание. Он выглядит немного глупо в этой ситуации, на мой взгляд", – прокомментировал эксперт и добавил, что артисту стоит поработать и над улучшением своего произношения на английском.

По словам специалиста, у THE ERISED чудесная баллада, с превосходной оркестровкой. Но у группы нет взаимодействия с публикой: "Участникам немного не хватает связи с публикой. Особенно это касается вокалистки". Также Даниэль добавил, что хороший вокал солистки портит произношение. Данасти признался, что многие слова из конкурсной песни он не смог разобрать.

Эксперту из Мальты понравилась работа группы KADNAI в стиле "поп-фанк", но он отметил, что поклонников данного направления среди фанов Евровидения очень мало. "Сама композиция начинается здорово, когда ты слышишь первые ноты, ты очарован. Но через время слушатель ее теряет из-за большого количества повторов", – считает Даниэль.

Даниэль Данастаси отметил вокальные способности VILNA однако считает, что фолк тематика достаточно избита для Евровидения и композиция может остаться незамеченной среди фанатов конкурса. "Все это мы уже видели и слышали раньше. Боюсь, песня может остаться незамеченной в полуфинале в Лиссабоне".

Имя победителя, который будет представлять Украину в Лиссабоне на престижном песенном конкурсе "Евровидение", станет известно уже в субботу, 24 февраля.

Напомним, Яна Прядко, Леонид Колосовский и Владимир Бебешко оценили финалистов Нацотбора на Евровидение-2018.

Накануне финала Нацотбора на Евровидение-2018 телевизионный продюсер и ведущий Игорь Кондратюк рассказал "Сегодня" о своем фаворите.