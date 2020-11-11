Ми-ми-ми дня: Alyosha показала новое фото с маленькой дочкой

Певица наслаждается радостями материнства

Украинская певица Alyosha, которая 15 августа в третий раз стала мамой, опубликовала редкое фото со своей маленькой дочкой Марией. Снимком звезда поделилась в Instagram, и это настоящее ми-ми-ми дня!

На фото попала только маленькая ножка малышки, которая уткнулась в мамин нос. На эту тема Alyosha пошутила в описании к фото: "Мам, у тебя нос немного великоват, вот так надо, вот, так хорошо, красиво".

Alyosha Фото: instagram.com/alyoshasinger

"Самое милое, что я видела сегодня", "Какое волшебное фото", "Очень милый снимок", "Это и есть счастье", – пишут поклонники певицы в комментариях к публикации.

Кроме дочки Маши, у Alyosha и ее супруга, солиста группы "Антитіла" Тараса Тополи есть еще двое детей: сыновья Роман и Марк.

Отметим, что супруги поженились в 2013 году. В апреле того же года у пары родился старший сын Роман, а в ноябре 2015 – младший Марк. О том, что пара ожидает появление на свет третьего ребенка стало известно в апреле этого года. Alyosha и Тарас, по их словам, не планировали беременность специально, но о третьем ребенке ранее задумывались.

Напомним, Alyosha рассказала о новорожденной дочери.

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