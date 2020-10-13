Ми-ми-ми дня: Дженнифер Энистон показала нового щенка, который уснул с игрушкой во рту

В доме знаменитости появился еще один питомец

Дженнифер Энистон очень любит собак. В ее доме живут Клайд и Софи. Теперь к ним присоединился малыш Честерфилд. Именно так звезда "Друзей" назвала щенка лабрадора, которого уже представила своим поклонникам.

На странице в Instagram Энистон опубликовала ролик, в котором видно, как четырехлапый малыш сладко спит на диване, держа в зубах кость. Как отметила Дженнифер, малыш настолько устал во время игры, что заснул в такой забавной позе.

INSTAGRAM

"Я хотела бы вам представить нового члена нашей семьи... Это (очень уставший) Лорд Честерфилд. Он украл мое сердце сразу же", – подписала пост актриса.

У Дженнифер Энистон ранее был корги по имени Норман, после смерти которого она сделала татуировку на ноге. В 2006 году знаменитость взяла из приюта питбуля Софи. Потом в ее доме появились белая немецкая овчарка Долли, и терьер Клайд. Долли умерла в июле 2019 года.

Что Дженнифер Энистон думает о детях, смотрите в сюжете:

Напомним, что недавно Дженнифер Энистон и Кортни Кокс устроили бильярдный баттл и сняли это на видео.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться