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Michelle Andrade рассказала о своих друзьях

Певица призналась, что в свой день рождения пытается убежать от всех

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:01
Мишель Андраде
Мишель Андраде
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

За кулисами праздничного шоу "З днем народження, Україно!", которое зрители увидят 24 августа в 20:00 на телеканале "Украина", певица Michelle Andrade поделилась своим отношением к дружбе.

Смотрите видео о том, существует ли дружба между мужчиной и женщиной:

По словам певицы, она очень открытый человек, однако порой нуждается и в покое.

"В свой день рождения я всегда убегаю, мне всегда немного грустно в такой день. Хотя я очень общительный человек, я люблю общаться – но, кстати, больше вживую, а не в соцсетях. Для меня соцсети – возможность общаться с друзьями", – призналась Michelle Andrade.

Также певица рассказала, что порой именно подружки вдохновляют ее на создание песен.

"Я очень дорожу людьми, которые сейчас рядом со мной, я не знаю, что я бы делала без них. Кстати, одна из моих песен "Музыка" – она просто из жизни. Я просто позвонила подружке Сашке и говорю – все, поехали танцевать! И потом впоследствии родилась песня", – отметила певица за кулисами шоу "З Днем народження, Україно!", которое телеканал "Украина" покажет 24 августа в 20:00.

Мишель Андраде приняла участие в шоу "З Днем народження, Україно!"
Мишель Андраде приняла участие в шоу "З Днем народження, Україно!"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Напомним, в машстабном шоу "З Днем народження, Україно!" также зажгут Тина Кароль, Олег Винник, Макс Барских, Сергей Бабкин, Alyosha, ALEKSEEV, TAYANNA, TARABAROVA, JERRY HEIL, группы "Время и Стекло", MOZGI, KAZKA, DZIDZIO, "Антитіла", "НЕАНГЕЛЫ", "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", KADNAY, Freedom-jazz, LETAY.

Режиссером праздничного шоу телеканала "Украина" стала Елена Коляденко, а ведущим – Александр Скичко. Телевизионную версию шоу зрители телеканала "Украина" увидят 24 августа в 20:00 в рамках праздничного эфира, посвященного Дню Независимости Украины.

Ранее мы также писали, что Мишель Андраде представила летний хит Tranquila.

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