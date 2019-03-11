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Стало известно, почему Кейт Миддлтон и Меган Маркл не получили титул принцесс

Дело не в их происхождении

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:33
Меган Маркл и Кейт Миддлтон
Меган Маркл и Кейт Миддлтон
Фото: Getty Images

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон и жена принца Гарри Меган Маркл, которым пришлось вместе появиться на одном мероприятии, сейчас со званиями герцогинь. Такое решение приняла сама королева Елизавета II, которая единолично распоряжается королевскими регалиями. Но всех интересует, почему же жены принцев не получили статс принцесс? Королевский эксперт Виктория Арбитер рассказала, почему Кейт Миддлтон и Меган Маркл не получили титулы принцесс после замужества.

Кейт Миддлтон и принц Уильям
Кейт Миддлтон и принц Уильям
Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Ранее считалось, что этого не произошло, поскольку соответствующим титулом не обладает Камилла. Все дело в том, что первая супруга принца Чарльза Диана Спенсер носила титул принцессы Уэльской. После ее смерти вторая супруга принца Камилла Розмари получила титул герцогини Корнуольской. По одной легенде – она сама от него отказалась, по второй – так решила королева. Об этом заявляла историк Кейт Уильямс. Однако Виктория считает, что это не связано с ситуацией вокруг Камиллы. По ее словам, решение о наделении регалиями членов королевской семьи принадлежит опять-таки Елизавете II. Она подарила герцогства принцу Уильяму и принцу Гарри.

"Если бы королева в день свадеб не назначила герцогства Уильяму и Гарри, их жены были бы известны как принцесса-супруга Уильяма Уэльского и принцесса-супруга Гарри Уэльского. Таким же образом баронесса Мари Кристин фон Райбниц стала принцессой Майкл Кентский после ее брака 1978 года с принцем Майклом", — рассказала Арбитер.

Впрочем, Виктория отметила, что, несмотря на отсутствие титула, как у Дианы, Камилла, Кейт и Меган стали членами королевской семьи и их имена сохранятся в истории королевской семьи на века, пишет The Sun.

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: instagram.com/kensingtonroyal

"Любые изменения происходят исключительно по усмотрению королевы. Она является единственным человеком, способным осуществлять пересмотр или отдавать титулы", - пояснила эксперт.

Отмечается, что указы королевы о присвоении титулов основаны на ряде факторов, включая изменения, которые были внесены в существующие королевские правила, давние традиции и примеры,установленные королями и королями, которые правили до нее. Виктория Арбитер уверена, что Кейт станет принцессой Уэльской,а позже королевой-супругой, в то время как Меган займет свое место в истории как первая в истории герцогиня Сассекская.

Напомним, 37-летняя герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон планирует пойти по стопам королевы Елизаветы II и завести четвертого ребенка. 

Отметим, что вероятнее всего, следующим королем Англии станет принц Уильям, а королевой – герцогиня Кембриджская Кейт.

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Источник: Сегодня
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