Михаил Ефремов нашел себе развлечение в СИЗО

Актер играет в настольный теннис

Пока приговор в отношении Михаила Ефремова не вступил в законную силу, он находится в Московском СИЗО. Туда актеру шлют письма его фанаты, которые уверены – в смертельном ДТП Ефремов не виноват, и нечего ему делать в тюрьме.

В перерывах между написанием ответных писем поклонникам, Михаил занимается своим новым хобби, а именно – играет в пинг-понг. Об этом рассказал Telegram-канал Mash.

Говорят, что в СИЗО расположена специальная камера-спортзал, где есть гантели, штанги, гири и даже беговая дорожка. Ну и стол для тенниса. Актер заказал у родственников ракетки и теперь активно играет в пинг-понг с сокамерниками.

Михаил Ефремов Фото: Getty Images

Раньше мы уже рассказывали, что в СИЗО у актера условия не самые ужасные – есть телевизор, библиотека, вышеупомянутый спортзал, а также – комната для свиданий.

Коротко о приговоре Ефремову

8 сентября этого года прошло судебное заседание, на котором Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП, которое произошло 8 июня этого года в Москве.

Тогда Jeep Grand Cherokee Ефремова пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и влетел в фургон Сергея Захарова. Тот позже скончался в больнице. Экспертиза нашла в крови Михаила Ефремова алкоголь и наркотики. Актера лишили водительских прав на три года.

Напомним, Ефремов написал письмо из СИЗО и рассказал, о чем жалеет. Ранее Михаил Ефремов попросил суд смягчить его восьмилетний приговор.

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