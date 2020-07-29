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Михаил Ефремов не признал свою вину в смертельном ДТП

Сегодня, 14:05

Этот факт зафиксирован в материалах уголовного дела актера

Российский актер Михаил Ефремов, который устроил смертельное ДТП в Москве в июне этого года, не признал свою вину, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката потерпевших Александра Добровинского.

Как говорится в сообщении, этот факт отказа от вины зафиксирован в материалах уголовного дела актера.

"Не только по словам (Ефремова), это есть в материалах дела. Сначала признавал, а потом отказался", – сказал Александр.

По его словам, сторона потерпевших (родственники погибшего Сергея Захарова, с чьим автомобилем столкнулся Ефремов) не получала извинений от актера или же денежной компенсации. Отметим, ранее стало известно, что семья погибшего требует у актера 40 миллионов рублей морального ущерба.

Актер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов
Фото: YouTube

Известно также, что предварительное слушание по уголовному делу в отношении артиста было перенесено на 30 июля из-за неявки адвоката Михаила Ефремова в суд. Согласно законодательству, предварительное слушание проходит в закрытом режиме. По его итогам суд, в частности, определит дату начала рассмотрения дела по существу.

Напомним, Министерство внутренних дел РФ завершило расследование уголовного дела актера Михаила Ефремова. В результате аварии погиб 57-летний водитель транспортного средства, с которым столкнулся автомобиль артиста. 6 июля следствием предъявлено обвинение Михаилу Ефремову в окончательной формулировке. Михаил Ефремов обвиняется по ч. 4 ст. 264 УК РФ – в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, и совершенном в состоянии опьянения.

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