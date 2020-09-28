Михаил Ефремов попросил суд смягчить его восьмилетний приговор
Актер подал официальную жалобу в Пресненский суд Москвы
Михаил Ефремов, которого приговорили к восьми годам колонии общего режима, подал официальную жалобу в Пресненский суд Москвы. Актер просит смягчить ему приговор, а также жалуется на своего экс-адвоката Эльмана Пашаева, сообщает Telegram-канал Mash.
Ефремов свою вину признает, но также уверяет, что его прошлая позиция и все показания на суде были обусловлены давлением на него со стороны Пашаева.
Отметим, что ранее Ефремов уже жаловался на своего бывшего адвоката, уверяя, что тот "обещал одно, а получилось другое".
Сейчас делом Ефремова занимается уже другой адвокат. Он просит суд сократить срок Ефремова в два раза.
Напомним, 8 сентября этого года прошло судебное заседание, на котором Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП, которое произошло 8 июня этого года в Москве.
Тогда Jeep Grand Cherokee Ефремова пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и влетел в фургон Сергея Захарова. Тот позже скончался в больнице. Экспертиза нашла в крови Михаила Ефремова алкоголь и наркотики. Актера лишили водительских прав на три года.
Напомним, Михаил Ефремов написал письмо из СИЗО и рассказал, о чем жалеет.
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