Михаил Ефремов попросил суд смягчить его восьмилетний приговор

Актер подал официальную жалобу в Пресненский суд Москвы

Михаил Ефремов, которого приговорили к восьми годам колонии общего режима, подал официальную жалобу в Пресненский суд Москвы. Актер просит смягчить ему приговор, а также жалуется на своего экс-адвоката Эльмана Пашаева, сообщает Telegram-канал Mash.

Ефремов свою вину признает, но также уверяет, что его прошлая позиция и все показания на суде были обусловлены давлением на него со стороны Пашаева.

Отметим, что ранее Ефремов уже жаловался на своего бывшего адвоката, уверяя, что тот "обещал одно, а получилось другое".

Михаил Ефремов слушает приговор в суде Фото: СтарХит

Сейчас делом Ефремова занимается уже другой адвокат. Он просит суд сократить срок Ефремова в два раза.

Напомним, 8 сентября этого года прошло судебное заседание, на котором Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП, которое произошло 8 июня этого года в Москве.

Тогда Jeep Grand Cherokee Ефремова пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и влетел в фургон Сергея Захарова. Тот позже скончался в больнице. Экспертиза нашла в крови Михаила Ефремова алкоголь и наркотики. Актера лишили водительских прав на три года.

Напомним, Михаил Ефремов написал письмо из СИЗО и рассказал, о чем жалеет.

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