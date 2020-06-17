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Михаил Ефремов после ДТП отказался от еды и помощи врачей: заявление адвоката

Сегодня, 08:08

За неделю актер похудел на 6 килограммов

После смертельного ДТП в Москве российский актер Михаил Ефремов отказался от еды. Напомним, что 56-летний артист 8 июня в состоянии алкогольного опьянения стал виновником аварии, в результате которой скончался водитель фургона Сергей Захаров.

Спустя несколько дней Ефремов записал видеообращение, в котором извинился перед родными Захарова. По словам актера, он не собирается уклоняться от закона и понесет ответственность в полной мере. В СМИ даже предполагали, что Ефремов пытался совершить самоубийство. Родственники якобы утверждают, что на шее у артиста появилась глубокая багровая борозда, что является признаком при повешении.

Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Теперь ему грозит 12 лет лишения свободы, на ближайшие два месяца Михаил проведет в своей квартире под домашним арестом. Адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что его подзащитный плохо себя чувствует и отказывается от еды. Более того, Михаил сразу хотел попасть в СИЗО, а не под домашний арест.

"Ему плохо, он места себе не находит из-за погибшего. Почти не ест. Похудел за неделю на шесть килограммов. Морально очень страдает. Мы когда ему говорим, что надо бы пройти осмотр, он отказывается, говорит: "Нет, не надо"", – рассказал адвокат изданию Starhit.

Подробнее о смертельном ДТП с Михаилом Ефремовым смотрите в сюжете:

Также адвокат Ефремова назвал причину, по которой артист напился в тот трагический вечер перед аварией – он потерял друга: "Он сидел, отдыхал, и тут: "Пожалуйста, срочно приезжай, помоги". Он же добродушный, безотказный. Тем более такое горе, смерть близкого человека. Никогда до этого Ефремов не садился пьяным за руль. А тут сел".

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Напомним, что в ночь аварии в крови актера было обнаружено 2,05 промилле алкоголя, что относится к тяжелой степени опьянения. Михаилу Ефремову за смертельное ДТП грозит до 12 лет тюрьмы.

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