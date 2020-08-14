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Михаил Ефремов признал свою вину в ДТП: фото протокола судебного заседания

Сегодня, 15:37

Документы с признанием актера датируются 17 июня

Российский актер Михаил Ефремов признал свою вину в смертельном ДТП, которое он устроил в июне этого года в Москве. Об этом свидетельствует фото протокола судебного заседания, предоставленное Telegram-каналом 112.

В документах, датированных 17 июня, актер признает свою вину в ДТП.

"Свою вину в том, что 8 июня 2020 года примерно в 21 час 53 минуты я управлял технически исправным транспортным средством Jeep Grand Cherokee, находясь в состоянии опьянения, совершил нарушение ПДД РФ, повлекшее по неосторожности смерть человека, я признаю в полном объеме, в содеянном раскаиваюсь. Впредь подобного обязуюсь не совершать. Я желаю загладить вред, причиненный мной потерпевшим, в полном объеме. Однако в настоящее время этого не получается сделать, так как потерпевшие не идут на контакт с моим адвокатом", — говорится в протоколе заседания.

Фото: Telegram-канал 112

Отметим, что ранее Михаил Ефремов не признал свою вину на судебном заседании, аргументировав это тем, что он "ничего не помнит".

Сейчас актер находится в Боткинской больнице Москвы, куда его 11 августа госпитализировали из здания суда. У Ефремова диагностировали инсульт.

Напомним, в результате аварии, случившейся 8 июня по вине Михаила Ефремова, погиб 57-летний Сергей Захаров – водитель транспортного средства, с которым столкнулся автомобиль артиста. 11 августа проходило второе заседание, на котором дело рассматривалось по существу. Из зала суда Ефремова госпитализировали в бессознательном состоянии.

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Михаил Ефремов
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