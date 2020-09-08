Михаил Ефремов признан виновным в смертельном ДТП

Актеру зачитали приговор

Сегодня, 8 сентября, российского актера Михаила Ефремова признали виновным в смертельном ДТП, которое произошло в июне этого года в Москве, сообщает ТАСС.

Пресненский суд Москвы зачитал актеру приговор.

"Ефремов, управляя транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил выезд на встречную полосу движения, приведший к смерти человека", – огласила судья.

В процессе оглашения приговора актеру судья отметила, что Михаил нарушил значительный перечень правил дорожного движения, в результате чего потерял управление автомобилем, выехал на встречную полосу и стал виновником столкновения.

Михаил Ефремов слушает приговор в суде Фото: СтарХит

Гособвинение просило суд приговорить актера к 11 годам колонии общего режима, что является почти максимальным сроком по статье УК РФ. Также – лишить актера водительских прав на три года и выплатить родственникам погибшего денежную компенсацию. Потерпевшие поддержали это требование.

В то же время адвокат Ефремова Эльман Пашаев попросил суд не лишать свободы актера, в крайнем случае – отправить его в колонию-поселение. Сам Михаил в своем последнем слове признал собственную вину, раскаялся и сравнил запрошенный срок (11 лет) со смертным приговором.

Напомним, 8 июня 2020 года актер Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центре Москвы. В аварии погиб мужчина, в машину которого врезался актер.

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