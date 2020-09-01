Михаил Ефремов впервые заговорил в суде: "Я не виноват в ДТП"

Актер снова отказался признавать свою вину в смертельной аварии

Российский актер Михаил Ефремов, который в июне этого года устроил смертельное ДТП в Москве, впервые заговорил на судебном заседании. Актер снова отрицает свою вину в аварии. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Ефремова, ранее он признал вину из-за давления на него прессы и общественности. А признание он записывал, находясь в постинтоксикационном состоянии.

Михаил Ефремов Фото: Getty Images

"Знаете, когда похмелье, состояние нервное такое. Потом, когда из каждого утюга тебе говорят, что ты виновен, начинаешь верить. Видео с места ДТП показали, где я говорю, что был за рулем – оно смонтировано, это говорит профессиональный звукорежиссер, моя жена. По губам можно прочитать, что я говорю обратное. Я не виноват в ДТП", – сказал актер.

Он также отметил, что его вина – только "в пьянстве".

"Но всю вину за Октябрьскую революцию и Великую Отечественную войну я на себя брать не буду", – заявил Ефремов.

Напомним, 8 июня 2020 года актер Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центре Москвы. В аварии погиб мужчина, в машину которого врезался актер. Ефремову грозит до 12 лет тюремного заключения.

Ранее мы сообщали, что Михаил Ефремов выплатил семье погибшего Захарова денежную компенсацию.

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