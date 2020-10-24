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Михаил Ефремов выбрал колонию, в которой хочет отбывать срок

Сегодня, 09:35

Накануне актер добился сокращения срока наказания

Михаила Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. Накануне актер через суд добился снижения срока наказания до 7,5 лет, а теперь хочет, чтобы его отправили в Чувашию.

Один из адвокатов Ефремова Владимир Васильев рассказал, что тот намерен просить, чтобы его отправили в колонию в Чебоксарах.

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
Фото: YouTube

"Он (Михаил Ефремов. – Ред.) будет писать письмо на имя начальника изолятора, ФСИН по возможности учитывает пожелания осужденных, думаю, это будет тот самый случай. Ефремов несколько раз говорил, что хотел бы отбывать наказание именно там. И вчера вечером после суда еще раз об этом упомянул", – цитирует слова Васильева StarHit.

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Защитник актера объяснил, что выбор локации связан с родственником Ефремова – прадед артиста Иван Яковлев был просветителем, который перевел Библию на чувашский язык, он также был правой рукой отца Ленина.

Напомним, что 8 июня 2020 года в Москве произошло смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова. Его Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и влетел в фургон Сергея Захарова, который позже скончался в больнице. Экспертиза нашла в крови Михаила Ефремова алкоголь и наркотики.

Ранее мы писали, что звезда российского "Холостяка" насмерть сбила человека.

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