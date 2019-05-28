Михаил Галустян попал в базу "Миротворца"

Российский комик поддерживает агрессивную политику Путина

Михаил Галустян попал в черный список Фото: instagram.com/m_galustyan

39-летний российский юморист и шоумен Михаил Галустян попал в базу украинского "Миротворца". Как сообщается на сайте, причиной стали поездки в оккупированный Крым, участие в пропагандистских мероприятиях страны-агрессора, а также поддержка незаконной аннексии Крыма. Кроме того, выяснилось, что Михаил Галустян ведет коммерческую деятельность на территории Крыма.

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"Сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях россии (страна-агрессор) против Украины. Участие в попытках легализации аннексии АР Крым. Незаконная коммерческая деятельность в аннексированном Крыму", – говорится на сайте.

Отметим, с мая 2016 года Михаил Галустян входит в главный штаб военно-патриотического движения "Юнармия". В ходе президентских выборов 2018 года Галустян вошел в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку Владимира Путина.

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