Михаил Хома рассказал о неприятном инциденте: DZIDZIO не смог сдержать слез

Фронтмен DZIDZIO открыл секрет журналистам

В эксклюзивном интервью журналистам программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" известный артист DZIDZIO рассказал о месте, которое его обогащает и вдохновляет.

24 августа мегапопулярная группа DZIDZIO выступит на грандиозном шоу "З Днем народження, Україно!", которое покажут на телеканале "Украина" в 20:00. Лидер группы Михаил Хома не любит разговоров о личной жизни и семье, но журналистам телеканала "Украина" открыл секреты.

"Это дом, где съезжается вся наша семья и она очень большая! На Пасху, на Рождество всегда наша семья в сборе", – поделился лидер группы DZIDZIO Михаил Хома в эфире "Ранку з Україною".

Родной дом в селе Бортники Львовской области артист мечтал показать в комедии "DZIDZIO Перший раз". Но планы полностью разрушились… В прошлом году семья артиста решила поменять в старом доме крышу.

DZIDZIO Фото: instagram.com/dzidzio

"Начался сильный дождь, а дом из глины. Начало все рушиться, валиться – а у меня страшные слезы, но я же в Киеве и ничего не могу сделать", – рассказал Михаил Хома.

Поэтому артист решил отстроить дом заново. К ремонту присоединилась и мама певца, которая уже много лет живет в Португалии. И дом, где будет собираться все семья – главная мечта музыканта.

"Род, семью нужно уважать и беречь!", – говорит Михаил Хома в эфире телеканала "Украина".

Вот так, оказывается, у звезд все, как и у обычных людей. Новые хиты и награды – это хорошо, но ничего не заменит тепло родного дома.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Україна".

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