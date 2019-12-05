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Михаил Поплавский сорвал бурю оваций и "Квартал 95" cтал перед ним на колени

Неугомонный возмутитель спокойствия "поющий ректор" Михаил Поплавский в очередной раз продемонстрировал и почитателям, и злопыхателям, что не намерен сдавать позиции

По случаю своего семидесятилетнего юбилея он представил публике масштабное шоу "Я –Українець". 3 декабря киевский Дворец спорта был переполнен – как зрителями на трибунах, так и артистами на сцене. Декабрьские концерты Поплавского становятся приятной традицией. Прошлогодний "Я у тебя один" оценивали как зрелище, вполне сопоставимое с добротными шоу Бродвея и Лас-Вегаса.

"Я – Українець" стал дальнейшим развитием того успеха. Огромный яркий логотип POP LAV SKY уже сам по себе настраивал на предвкушения чего-то яркого, пестрого, эффектного. Дизайн сцены, роскошные наряды балета, пиротехника – все было на высоте. При этом следует отдать должное всей команде, которая занималась организацией и техническим обеспечением концерта. Юноши и девушки на трибунах помогали избежать заторов и быстро рассаживали зрителей. А звукотехники, после замечания виновника торжества о неважной акустике, моментально "подвинтили" аппаратуру. Такая ситуация вполне могла бы вызвать недовольство на выступлении многих артистов. В шоу Поплавского она придала происходящему большей естественности, живости.

О лейтмотиве шоу красноречиво говорит его название – "Я –Українець". Однако Михаил Поплавский продемонстрировал, что в его понимании патриотизму не могут мешать языки, на которых разговаривают граждане одной страны, или региональные различия. Главное – это любовь к своей земле и ее людям. Поэтому песни и шутки звучали как на украинском, так и русском языке.

Успеху шоу во многом способствовало полное отсутствие на сцене напыщенности и чрезмерного пафоса. Их место заняла беззлобная ирония и шутки участников друг над другом. Участники критикуемого нашим обществом не меньше, чем сам Михаил Поплавский, "Квартала 95" вообще с извинениями рухнули на колени перед Поплавским. Обещали больше не шутить над его творчеством. Однако сам критикуемый, похоже, не слишком поверил в заверения кварталовцев.

Традиционно на сцену вышли поприветствовать "Юного орла" его друзья, коллеги, выпускники университета: Павло Зибров, Катерина Бужинская, Наталия Бучинская, Ирина Билык.

Впрочем, в общий настрой веселья и задора Михаил Поплавский мастерски добавил нотки светлой грусти. Песни, посвященные отцу и ушедшему из жизни другу, заставили огромный зал притихнуть и даже смахнуть набежавшие слезы.

Эффект разорвавшейся бомбы произвело появление на сцене приглашенных звезд. Сначала публику "порвал" Томас Андерс. Звезда поп-музыки 90-х показал, что таланту и мастерству возраст не помеха. "Нетленку" You’re My Heart, You’re My Soul встретили взрывом аплодисментов и танцами на креслах минимум два поколения зрительниц.

Настрой, заданный Томасом, поддержал другой любимец дамской части публики – Олег Винник. Певец очень вырос с момента своего появления в нашем шоу-бизнесе. И теперь прочно отвоевал свое место на сцене и свою аудиторию.

Одним словом, "Я – Українець" полностью оправдал ожидания публики. Песни, звучавшие на концерте, публика напевала даже в вагонах метро. Нам, публике, остается только пожелать "поющему ректору" сохранить его неиссякаемый драйв как можно дольше. И гадать – чем Михаил Поплавский удивит в декабре 2020 года?

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