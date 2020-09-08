Михаила Ефремова приговорили к 8 годам колонии общего режима

Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к 8 годам в колонии общего режима. И 800 тысяч штрафа в пользу старшего сына погибшего в ДТП Сергея Захарова, сообщает Telegram-канал Mash.



Актера признали виновным в ДТП, произошедшем вечером, 8 июня, в центре Москвы. Jeep Grand Cherokee актера пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и влетел в фургон Сергея Захарова. Тот позже скончался в больнице. Экспертиза нашла в крови Ефремова алкоголь и наркотики.

Ефремова также лишили водительских прав на три года.

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