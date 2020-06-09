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Михаила Ефремова задержали: в Сети появилось видео, как актер уезжает на допрос

Сегодня, 17:08

Полиция будет принимать решение об аресте артиста

Российского актера Михаила Ефремова, который 8 июня устроила смертельное ДТП в Москве, задержали. Известно, что от полученных травм в реанимации умер водитель фургона – 57-летний Сергей Захаров. За руль знаменитость сел в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Как сообщает Telegram-канал Mash, Михаила уже задержали и увезли на допрос. В Сети появилось видео момента, как актера вывели из дома в сопровождении полиции.

"Понятыми позвали двух продавцов из соседнего магаза. "Скорые", кстати, не понадобились — все три машины разъехались. Сейчас будут принимать решение: арестовывать актера или нет", – сказано в сообщении.

Михаил Ефремов уезжает на допрос

Михаила Ефремова уже доставили в отделение полиции, где будут принимать решение о его аресте. Напомним, до этого в СМИ сообщили, что актер признал свою вину. Но позже адвокат Михаила опроверг эту информацию.

Михаил Ефремов приезжает на допрос

Напомним, что смертельную аварию с Михаилом Ефремовым уже прокомментировали его дочь, супруга и звездные коллеги.

Отметим, что российскому актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

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