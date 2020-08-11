Михаила Ефремова госпитализировали из здания суда

В Москве проходят слушания по делу о ДТП c участием актера

Актера Михаила Ефремова, который стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы, госпитализировали из зала суда. Во вторник, 11 августа, в здании Пресненского суда проходили очередные слушания по делу об аварии с участием артиста.

Ранее уже сообщалось, что состояние актера резко ухудшилось накануне суда. Теперь стало известно, что Михаилу Ефремову вызвали скорую помощь в суд, откуда его увезли в больницу.

В Telegram-канал Mash опубликован ролик, на котором видно, как Ефремова выносят из здания суда и грузят в авто скорой помощи. Он без сознания. Вероятно, заседание будет перенесено.

Актера Михаила Ефремова выносят из зала суда

Напомним, 8 июня 2020 года актер Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центре Москвы. В аварии погиб мужчина, в машину которого врезался актер. Ефремову грозит до 12 лет тюремного заключения. Сторона потерпевших по делу требует у Михаила компенсации за моральный ущерб.

Мы также сообщали, что подруга Ефремова объяснила, почему актер сел пьяным за руль в день ДТП. СМИ писали, что Михаил Ефремов предлагал взятку инспектору ГИБДД сразу после аварии. Его адвокат Эльман Пашаев опроверг эту информацию, назвав ее фейком.

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