Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Михаилу Ефремову предъявлено окончательное обвинение в ДТП

Сегодня, 10:02

МВД завершило расследования дела известного актера

Министерство внутренних дел РФ завершило расследование уголовного дела актера Михаила Ефремова, который устроил ДТП в центре Москвы. В результате аварии погиб 57-летний водитель транспортного средства, с которым столкнулся автомобиль артиста.

В понедельник, 6 июля, следствием предъявлено обвинение Михаилу Ефремову в окончательной формулировке. Об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев в комментарии ТАСС. Актера ждет суд.

"Сегодня ему предъявили обвинение в окончательной редакции, все идет по плану. Скоро будет суд", – сказал он.

О ДТП с участием Михаила Ефремова смотрите в ролике:

Михаил Ефремов обвиняется по ч. 4 ст. 264 УК РФ – в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, и совершенном в состоянии опьянения.

Читайте также:
От осложнений коронавируса умер звезда Бродвея Ник Кордеро

Отмечается, что по данному делу проведены все необходимые экспертизы, приобщены все данные видеокамер и показания свидетелей о том, что Ефремов в момент ДТП находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а пассажиров в машине не было. Автомобиль знаменитости технически исправен.

Напомним, что ранее Михаил Ефремов заявил, что готов усыновить детей погибшего в ДТП Сергея Захарова. Актер также уверял, что избавился от пагубной привычки и начал вести здоровый образ жизни, а также признался, что в последнее время он пьет с друзьями вовсе не алкоголь, а березовый сок и три раза в неделю посещает бассейн.

Недавно сын Михаила Ефремова впервые высказался о смертельном ДТП.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Звезда "Властелина колец" поддержал задержанного в Беларуси оппонента Лукашенко: видео Адвокат Михаила Ефремова объяснил свои слова о невиновности актера в ДТП В деле Михаила Ефремова о смертельном ДТП появился четвертый пострадавший
ДТП актер Михаил Ефремов
Источник: ТАСС
Реклама

Новости партнеров

Екс чоловік Лорак розкрив подробиці бурхливої молодості зірки
Екс чоловік Лорак розкрив подробиці бурхливої молодості зірки
Маринад для оселедця – як приготувати смачно рибу вдома
Маринад для оселедця – як приготувати смачно рибу вдома
Сестра Лободы Ксения показала свою фигуру во всей красе
Сестра Лободы Ксения показала свою фигуру во всей красе
Роскошная модель, с которой наслаждается карантином Алвес. Фото
Роскошная модель, с которой наслаждается карантином Алвес. Фото

Популярные статьи

Сегодня, 07:13Fun

Ивана Купала-2020: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 00:05Events

С Днем Ивана Купала: яркие открытки и поздравления

Вчера, 22:05Fun

Ивана Купала-2020: красивые открытки к празднику

Вчера, 19:16Стиль

Будь в курсе: Андре Тан назвал ТОП-5 модных платьев этого лета

Вчера, 16:25Events

Дома и с подругами: ТОП-5 гаданий на Ивана Купала в домашних условиях

Вчера, 12:04Events

День поцелуя-2020: картинки и открытки к празднику

Вчера, 08:44Fun

Дельфин подплыл к берегу и устроил шоу на глазах у отдыхающих: видео

Вчера, 08:35Техно

НЛО над Токио: огненный шар взорвался силой 150 тонн тротила

5 июляEvents

Гороскоп на 6 июля: кого из знаков зодиака ждет выгодное знакомство

5 июляEvents

Гадания на Ивана Купала-2020: ТОП-5 самых популярных предсказаний

5 июляFood

Как заготовить маринованный перец на зиму: ТОП-5 рецептов

5 июляFood

Как приготовить малиновое варенье: ТОП-5 рецептов

5 июляEvents

Лунное затмение и полнолуние 5 июля: что ни в коем случае нельзя делать

4 июляТехно

Парад планет 4 июля 2020: что произойдет на самом деле

4 июляПсихология

Ивана Купала-2020: действенные обряды для незамужних девушек

4 июляТехно

Лунное затмение и полнолуние 5 июля 2020: как наблюдать космическое событие

Новости партнеров

Украинская Джоли похвасталась идеальным телом
Украинская Джоли похвасталась идеальным телом
Как выглядели Лобода, Лорак, Бузова, Гагарина в начале карьеры
Как выглядели Лобода, Лорак, Бузова, Гагарина в начале карьеры
Секреты приготовления воздушной творожной запеканки
Секреты приготовления воздушной творожной запеканки
Каменских позавидовала бы: Падалко показала свою фигуру
Каменских позавидовала бы: Падалко показала свою фигуру
Бывшей «Мисс Колумбии» ампутировали ногу – она показала фото
Бывшей «Мисс Колумбии» ампутировали ногу – она показала фото
"Жена" Винника выложила забавное совместное фото с певцом
"Жена" Винника выложила забавное совместное фото с певцом
Даша з "Холостяка" показала животик після зізнання про кохання
Даша з "Холостяка" показала животик після зізнання про кохання
Чудова друга половинка лідера Зорі, з якою не буває нудно
Чудова друга половинка лідера Зорі, з якою не буває нудно

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять