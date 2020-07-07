Михаилу Ефремову предъявлено окончательное обвинение в ДТП

МВД завершило расследования дела известного актера

Министерство внутренних дел РФ завершило расследование уголовного дела актера Михаила Ефремова, который устроил ДТП в центре Москвы. В результате аварии погиб 57-летний водитель транспортного средства, с которым столкнулся автомобиль артиста.

В понедельник, 6 июля, следствием предъявлено обвинение Михаилу Ефремову в окончательной формулировке. Об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев в комментарии ТАСС. Актера ждет суд.

"Сегодня ему предъявили обвинение в окончательной редакции, все идет по плану. Скоро будет суд", – сказал он.

О ДТП с участием Михаила Ефремова смотрите в ролике:

Михаил Ефремов обвиняется по ч. 4 ст. 264 УК РФ – в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, и совершенном в состоянии опьянения.

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Отмечается, что по данному делу проведены все необходимые экспертизы, приобщены все данные видеокамер и показания свидетелей о том, что Ефремов в момент ДТП находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а пассажиров в машине не было. Автомобиль знаменитости технически исправен.

Напомним, что ранее Михаил Ефремов заявил, что готов усыновить детей погибшего в ДТП Сергея Захарова. Актер также уверял, что избавился от пагубной привычки и начал вести здоровый образ жизни, а также признался, что в последнее время он пьет с друзьями вовсе не алкоголь, а березовый сок и три раза в неделю посещает бассейн.

Недавно сын Михаила Ефремова впервые высказался о смертельном ДТП.

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