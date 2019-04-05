Мик Джаггер успешно перенес операцию на сердце

Фронтмен The Rolling Stones чувствует себя хорошо

Мик Джаггер перенес операцию на сердце Фото: Getty Images

В конце марта появилась информация о проблемах со здоровьем 75-летнего Мика Джаггера, солиста культовой группы The Rolling Stones. В связи с этим коллективу пришлось остановить тур по США. Как выяснилось, артист нуждался в операции по замене сердечного клапана.

5 апреля стало известно, что Мик Джаггер успешно перенес операцию на сердце в Нью-Йорке. Об этом сообщает Вillboard. Как утверждает издание, фронтмен The Rolling Stones пребывает под присмотром врачей – во избежание осложнений, которые могут возникнуть в результате процедуры, включая кровотечение. Однако медики уверяют, что жизни Мика Джаггера ничего не угрожает и уже в ближайшие дни его выпишут из больницы.

Мик Джаггер Фото: Getty Images

Как ранее сообщал сам музыкант, вскоре после операции группа The Rolling Stones вернется к гастролям: "Я опустошен из-за того, что вынужден отложить турне. Приложу все силы к тому, чтобы как можно скорее вернуться на сцену".

Напомним, супруга Алека Болдуина беременна пятым ребенком. Хилария призналась, вероятно, у нее случится выкидыш.

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