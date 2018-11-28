Мика Ньютон показала волшебные фото девичника в Диснейленде

Певица опубликовала яркие снимки

Мика Ньютон. Фото: instagram.com/mikanewton

Певица Мика Ньютон, которая сейчас проживаете в Лос-Анджелесе, США совсем скоро пойдет под венец. А пока звезда публикует на своей странице радостные фото подготовки к свадьбе, в том числе и снимки с девичника. Для такого мероприятия Мика с подружками отправилась в Диснейленд. К слову, не так давно Мика уже праздновала свой девичник в Украине.

"Мой девичник в Диснейленде была волшебным Я, наконец-то, приобрела свадебные ушки Микки Мауса. Я собираюсь редактировать видео и, наконец, начать свой Youtube канал, где расскажу все о моей свадьбе и моей жизни в Америке", – подписала фото Мика.

Фото: instagram.com/mikanewton Фото: instagram.com/mikanewton Фото: instagram.com/mikanewton Фото: instagram.com/mikanewton Фото: instagram.com/mikanewton 1/5

О том, что Мика Ньютон выходит замуж стало известно в марте этого года. Отметим, что в 2011 году Мика заняла 4-е место на песенном конкурсе Евровидение, выступая от Украины. В том же году Мика уехала в США и стала развивать свою карьеру именно там. "JK-music group" предложила ей и ее продюсеру Тимофею Нагорному сотрудничество и продвижение певицы на западе. Свадьбу Мика и ее жених Крис сыграют 22 декабря 2018 года.



