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Мика Ньютон прилетела в Украину отпраздновать девичник: появились фото

Избранником знаменитости стал американец Крис Сааведра

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:36
Мика Ньютон отпраздновала девичник. Фото: Instagram/terehovat
Мика Ньютон отпраздновала девичник. Фото: Instagram/terehovat

Украинская певица Мика Ньютон, представительница страны на "Евровидении-2011" на днях прилетела в Украину. Отметим, что знаменитость уже долге время живет в США. 

Как стало известно, Мика прилетела, чтобы отпраздновать на Родине девичник, который для нее устроили близкие подруги, дочери депутата Андрея Деркача – Ксения Деркач и Татьяна Литвинова. Судя по опубликованным фотографиям в Instagram, праздник был устроен в девичьих розовых и фиолетовых оттенках.

Девичник Мики Ньютон
Фото: Instagram/terehovat
Девичник Мики Ньютон
Фото: Instagram/terehovat
Девичник Мики Ньютон
Фото: Instagram/terehovat
Девичник Мики Ньютон
Фото: Instagram/terehovat
Девичник Мики Ньютон
Фото: Instagram/katya_lava
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На девичнике Ньютон появилась в свободном розовом платье выше колена. Такой выбор наряда заставил поклонников заподозрить артистку в беременности. К тому же на одном из фото можно заметить небольшой округлившийся животик певицы.

Напомним, в сентябре прошлого года Мика Ньютон объявила, что выходит замуж. Избранником артистки стал американец Крис Сааведра. 

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Мика Ньютон с будущим супругом
Фото: instagram/mikanewton

Свадьбу пара планирует сыграть перед католическим Рождеством – 22 декабря.

Ранее мы писали, что несколько дней назад участница "ВИА Гры" Анастасия Кожевникова вышла замуж. Звезда сыграла пышную свадьбу в одном из загородных комплексов Киева, на которой присутствовали ее коллеги – Эрика Герцег и экс-солистка "ВИА Гры" Миша Романова.

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Источник: "Сегодня"
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