Мика Ньютон прилетела в Украину отпраздновать девичник: появились фото

Избранником знаменитости стал американец Крис Сааведра

Мика Ньютон отпраздновала девичник. Фото: Instagram/terehovat

Украинская певица Мика Ньютон, представительница страны на "Евровидении-2011" на днях прилетела в Украину. Отметим, что знаменитость уже долге время живет в США.

Как стало известно, Мика прилетела, чтобы отпраздновать на Родине девичник, который для нее устроили близкие подруги, дочери депутата Андрея Деркача – Ксения Деркач и Татьяна Литвинова. Судя по опубликованным фотографиям в Instagram, праздник был устроен в девичьих розовых и фиолетовых оттенках.

Девичник Мики Ньютон Фото: Instagram/terehovat Девичник Мики Ньютон Фото: Instagram/terehovat Девичник Мики Ньютон Фото: Instagram/terehovat Девичник Мики Ньютон Фото: Instagram/terehovat Девичник Мики Ньютон Фото: Instagram/katya_lava 1/5

На девичнике Ньютон появилась в свободном розовом платье выше колена. Такой выбор наряда заставил поклонников заподозрить артистку в беременности. К тому же на одном из фото можно заметить небольшой округлившийся животик певицы.

Напомним, в сентябре прошлого года Мика Ньютон объявила, что выходит замуж. Избранником артистки стал американец Крис Сааведра.

Мика Ньютон с будущим супругом Фото: instagram/mikanewton

Свадьбу пара планирует сыграть перед католическим Рождеством – 22 декабря.

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