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Анонс

Микки Рурк умилил общением с любимцем: видео

Актер дал эксклюзивное интервью "Сегодня"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:24

"Сегодня" сняли эксклюзивне интервью с голливудской звездой – 66-летним Микки Рурком. Наш собкор в США Юрий Гула встретился с известным актером в Лос-Анджелесе. Рурк пришел с одной из своих пяти любимых собачек.

"Посмотри в мои глаза и скажи, ты любишь меня? Кто твой папочка? Кто твой папочка? Посмотрите-ка. Вот это и заставляет меня расслабляться!", – именно так легендарный актер Микки Рурк общается со своим любимцем.

Голливудский актер Микки Рурк со своей собакой
Голливудский актер Микки Рурк со своей собакой
Фото: instagram.com/mickey_rourke_

Артист показал неплохую физическую форму на ринге, рассказал о работе, личной жизни.  Кроме того, Микки Рурк признался почему завещал, чтобы его похоронили в Украине! Эксклюзивний репортаж со звездой смотрите уже скоро в эфире телеканала "Украина". 

Ранее мы также писали, что Микки Рурк задолжал 30 тысяч долларов за коммунальные услуги.

Напомним, еще один всемирно известный актер Сильвестр Сталлоне пришел поддержать 21-летнюю дочь Систин на премьере фильма "Синяя бездна 2" в Лос-Анджелесе.

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