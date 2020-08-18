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Эксклюзив

Микки Рурк забронировал себе место на кладбище в Украине: где оно находится, и что думают местные жители

Сегодня, 20:12

Голливудский актер хочет, чтобы его похоронили в селе на Хмельниччине

Звезда Голливуда, американский актер Микки Рурк хочет, чтобы его похоронили в Украине. 67-летний лауреат премий "Золотой глобус" и BAFTA, номинант на премию "Оскар" отправил свою правую руку – Дмитрия Корнейчука в село на Хмельниччине, чтобы тот зарезервировал для знаменитости место на кладбище.

Специально из Лос-Анджелеса в село Загорцы прилетел персональный ассистент Микки Рурка. Впрочем, участок, где хочет быть похоронен актер, уже занят. Кто уступит звезде место на украинском кладбище и что думают местные о такой идее – узнайте в эксклюзиве Юрия Гулы для программы "Сегодня" на телеканале "Украина".

В селе Загорцы проживает бабушка Дмитрия Корнейчука – Лидия. Они с внуком не виделись уже шесть лет и очень рады встрече.

Дмитрий живет в Лос-Анджелесе бок о бок с Микки Рурком. Он составляет кинозвезде расписание, подбирает ему образы и следит за съемками – за почти шесть лет они стали не только коллегами, но и лучшими друзьями.

Своего звездного друга Дима иногда угощает традиционным украинским борщом, и радует рассказами о родном селе. И хотя актер объездил весь мир, живописное местечко в Хмельницкой области его впечатлило.

Дмитрий Корнейчук и Юрий Гула
Дмитрий Корнейчук и Юрий Гула
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Я говорил Диме, когда я умру, не хочу, чтобы меня похоронили здесь. Он показывал, где похоронен его дедушка, и хочу, чтобы меня похоронили там", – сказал Микки Рурк в эксклюзивном интервью "Сегодня".

Актер Микки Рурк
Актер Микки Рурк
Фото: Getty Images

Вместе с командой программы "Сегодня" ассистент голливудского актера отправился на кладбище. Но оказалось, что место, где хочет быть похороненным Рурк, уже занято – бабушкой Лидией.

Однако компромисс был найден. Хотя Лидия и мечтала отдыхать рядом с мужем, с которым счастливо прожила более полувека, великодушно уступила участок известному актеру.

Скриншот: телеканала "Украина"

"Мы жизнь прожили, но я уступаю Микки. А туда дальше – уже себе забронировала. Буду рядом с ними и буду слышать их речь. Не только слышать, но и разговаривать", – Лидия мечтает познакомиться со знаменитостью.

Тем временем, жители села Загорцы думают – какая будет выгода селу от именитого гостя.

Ранее украинский певец Виктор Павлик показал видео, снятое в последние дни жизни своего сына.

Мы также писали, что исполнительницу хита "Ягода-малина" Валентину Легкоступову похоронят на престижном кладбище в Москве.

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