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Мила Кунис и Эштон Кутчер продают свой роскошный особняк

Сегодня, 18:11

Жилье звездная пара оценила в 14 миллионов долларов

Звездная пара Мила Кунис и Эштон Кутчер, которые недавно выпустили собственную марку вина, продают свой роскошный особняк в Беверли-Хиллз. Актеры оценили жилье в 683 квадратных метра и с панорамными окнами в 14 миллионов долларов.

36-летняя Кунис и 42-летний Кутчер выставили на продажу особняк, расположенный в элитном районе Беверли-Хиллз, штат Калифорния. Этот дом- первая совместно купленная недвижимость, которую знаменитости приобрели в браке. В 2014 году Мила и Эштон отдали за него 10,2 миллиона долларов.

Продать дом супруги решили, потому что в данный момент заканчивают строительство нового большого особняка, который будет располагаться в том же районе, пишет Daily Mail.

Дом Мили Кунис и Эштона Кутчера | Фото: hiltonhyland.com

Известно, что в звездном особняке есть пять спален, специальная комната для хранения винной коллекции, сауна и тренажерный зал. В доме также есть несколько больших каминов, просторный обеденный зал с мини-баром для приема гостей, бассейн и зона для барбекю.

По соседству находятся поместья певицы Адель и актрис Пенелопы Крус и Николь Кидман.

О разводе Милы Кунис и Эштона Кутчера смотрите в сюжете:

Ранее стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри поселились в роскошном особняке Беверли-Хиллз за 18 миллионов долларов. Новый дом герцогов принадлежит известному голливудскому актеру и продюсеру Тайлеру Перри.

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