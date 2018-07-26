Мила Кунис в прозрачном платье блистала на премьере фильма

Премьера новой картины актрисы "Шпион, который меня кинул", состоялась в Лос-Анджелесе, США.

Мила Кунис Фото: AFP Мила Кунис Фото: AFP Мила Кунис Фото: AFP Мила Кунис Фото: AFP Мила Кунис Фото: AFP Мила Кунис Фото: AFP Мила Кунис Фото: AFP 1/7

Актриса Мила Кунис, которая недавно рассказала о разрыве с Маколеем Калкиным, была в центре внимания на премьере фильма "Шпион, который меня кинул". В новой комедии она сыграла одну из главных ролей. Также в фильме появятся бывший муж Дженнифер Энистое – Джастин Теру, и украинка Иванна Сахно.

Для премьеры Мила выбрала эффектное платье-бюстье Valentino. Знаковый красный цвет, прозрачный подол и шлейф создали очень романтичный образ. Наряд дополнили укладка в стиле ретро и макияж с акцентом на глаза.

Напомним, Мила также дала откровенное интервью о слухах о ней в СМИ, а также о ее отношении к соцсетям. Ранее мы писали о том, что Мила Кунис кардинально сменила имидж. Для выхода в свет актриса выбрала стильную юбку от David Koma, дополнив свой образ черным топом и лодочками на каблуке в тон наряду.

О том, что Мила Кунис рассказывает о личной жизни, смотрите в сюжете ниже:



