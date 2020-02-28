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Мила Нитич поделилась скандальными подробностями сотрудничества с Владимиром Бебешко

Певица и продюсер прекратили сотрудничество

Валерия Ильченко
Сегодня, 12:51

Известный украинский продюсер Владимир Бебешко больше не работает с певицей Милой Нитич. По словам исполнительницы, они скандально завершили сотрудничество, которое продолжалось более десяти лет. Нитич утверждает, недоразумения с Бебешко у них начались давно.

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"Он сложный человек, у него непростой характер, он меня иногда прессовал морально, это действительно так. Мне было трудно с ним работать. Мне говорили, что торговая марка, "бренд Мила Нитич принадлежит мне и ты вообще не можешь ничего забрать, потому что тебе ничего не принадлежит", – утверждает певица.

Почти 11 лет Мила мирилась с тем, что происходило, а потом стала инициатором разрыва их творческих отношений. Женщина до сих пор корит себя за то, что не решилась уйти от Бебешко ранее, а сделала этот решающий шаг только в декабре прошлого года. Хотя Владимир утверждает, что их сотрудничество завершилось еще несколько лет назад.

Владимир Бебешко и Мила Нитич
Владимир Бебешко и Мила Нитич
Фото: Facebook

"Я не знаю, чем занимается Мила Нитич, уже пошел пятый год. Она в творческом поиске, у нее свое понимание, как она должна развиваться. И ей была предоставлена ​​эта свобода, и вот уже четвертый год она что делает – я не знаю, что она делает, я не слышал продукции", – заявил Бебешко.

"Произошел конфликт на почве того, что я не готова дальше петь эту музыку, а он сказал мне: "Ты немодная певица, я тебе не буду делать модную музыку, иди делай ее с кем-то другим. Но тогда я у тебя забираю имя и песни, и ты идешь на все четыре стороны", – в свою очередь, делится Мила.

Подробности конфликта Милы Нитич и Владимира Бебешко, а также состояли ли они в романтических отношениях – узнайте в сюжете "Зіркового шляху":

Репортаж за неделю
Видео: телеканал "Украина"

Ранее мы также писали, что известный продюсер вспомнил, как Светлана Лобода работала в ночном клубе.

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