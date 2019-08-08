Милла Йовович беременна третьим ребенком: известен пол

Голливудская актриса рассекретила пол ребенка

Милла Йовович Фото: Getty Images

Известная актриса Милла Йовович, которая недавно показала фото своей дочери, сообщила поклонникам радостную новость – она беременна в третий раз и ждет с нетерпением пополнения в семье.

Милла Йовович поставила на место Трампа. Подробности в видео:

На своей странице в Instagram звезда фильма "Пятый элемент" опубликовала фото, на котором позирует с уже заметно округлившимся животиком. Актриса призналась, что ждет на еще одну девочку. Отметим, Милла вместе с мужем Полом Андерсоном воспитывают двух дочек — 4-летнюю Дэшиэл Эден и 11-летнюю Эвер Габо.

"Снова постучали. После того как 13 недель назад я узнала, что снова беременна, у меня возникли смешанные чувства: от радости до ужаса. Из-за моего возраста и последней беременности, закончившейся выкидышем, я не хотела слишком быстро привязываться к этому потенциальному ребенку. Последние месяцы я и моя семья жили как на иголках и ждали результатов тестов и УЗИ, проводя большую часть времени в кабинетах врачей. Слава богу, все хорошо. Мы узнали, что нас благословили девочкой! В любом случае желаю мне и моему ребенку удачи! Я посылаю вам лучи любви и буду держать в курсе моих успехов!", — написала Милла Йовович.

Напомним, недавно Милла Йовович на своей странице в Instagram разместила эмоциональный пост с политическим подтекстом, в котором размышляет на тему разделения семей мексиканских беженцев на границе с США.

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