Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Милла Йовович беременна третьим ребенком: известен пол

Голливудская актриса рассекретила пол ребенка

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:33
Милла Йовович
Милла Йовович
Фото: Getty Images

Известная актриса Милла Йовович, которая недавно показала фото своей дочери, сообщила поклонникам радостную новость – она беременна в третий раз и ждет с нетерпением пополнения в семье.

 Милла Йовович поставила на место Трампа. Подробности в видео:

На своей странице в Instagram звезда фильма "Пятый элемент" опубликовала фото, на котором позирует с уже заметно округлившимся животиком. Актриса призналась, что ждет на еще одну девочку. Отметим, Милла вместе с мужем Полом Андерсоном воспитывают двух дочек — 4-летнюю Дэшиэл Эден и 11-летнюю Эвер Габо.

Читайте также:
43-летняя Милла Йовович показала свою семью на милых снимках

"Снова постучали. После того как 13 недель назад я узнала, что снова беременна, у меня возникли смешанные чувства: от радости до ужаса. Из-за моего возраста и последней беременности, закончившейся выкидышем, я не хотела слишком быстро привязываться к этому потенциальному ребенку. Последние месяцы я и моя семья жили как на иголках и ждали результатов тестов и УЗИ, проводя большую часть времени в кабинетах врачей. Слава богу, все хорошо. Мы узнали, что нас благословили девочкой! В любом случае желаю мне и моему ребенку удачи! Я посылаю вам лучи любви и буду держать в курсе моих успехов!", — написала Милла Йовович.

Напомним, недавно Милла Йовович на своей странице в Instagram разместила эмоциональный пост с политическим подтекстом, в котором размышляет на тему разделения семей мексиканских беженцев на границе с США.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Милла Йовович поделилась забавными семейными фото с мужем и дочками "Копия мамочки": Милла Йовович показала подросшую дочь Как две капли: звездные родители и их дети
Голливуд беременность актриса Милла Йовович
Реклама

Новости партнеров

20 необычных и безумно вкусных десертов со сгущенкой
20 необычных и безумно вкусных десертов со сгущенкой
10 интереснейших фактов о кофе
10 интереснейших фактов о кофе
Китайские ученые обнаружили ген долгожительства
Китайские ученые обнаружили ген долгожительства
Красивая фигура требует: бег+сыр моцарелла для похудения
Красивая фигура требует: бег+сыр моцарелла для похудения

Популярные статьи

Вчера, 16:03Wellness

Сухой кашель: причины и лечение

Вчера, 12:44Fun

7 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 7 августа: все знаки зодиака

6 августаШоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": список звездных участников

6 августаWellness

Как быстро избавиться от икоты: народные способы

6 августаАфиша

Умерла фешн-директор ЦУМа в России Алла Вербер

6 августаШоу-бизнес

Ирине Билык подарили роскошную Tesla: впечатляющее фото

6 августаTravel

5 причин, почему стоит поехать на отдых в Бердянск

6 августаТехно

Huawei покажет первый смартфон не на Android: известна цена

6 августаEvents

Преображение Господне 2019: что можно и что нельзя делать в этот день

6 августаШоу-бизнес

Тогда и сейчас: как изменились голливудские красотки за 30 лет

5 августаEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

5 августаШоу-бизнес

Костюм Дженнифер Лопес "не выдержал" концерта в Москве: видео

5 августаTravel

Курорт Трускавец: сколько стоит оздоровить тело и душу

5 августаFun

Девушка разоблачила измену парня благодаря детали на фото в сети

5 августаШоу-бизнес

Киану Ривз смутил поклонников внешним видом: фото

Новости партнеров

10 продуктов, которые ни в коем случае нельзя замораживать
10 продуктов, которые ни в коем случае нельзя замораживать
Какао - кладезь витаминов: главные плюсы продукта
Какао - кладезь витаминов: главные плюсы продукта
Когда орехи особенно необходимы в рационе: полезные свойства
Когда орехи особенно необходимы в рационе: полезные свойства
​Продукты, которые сделают тебя красивее
​Продукты, которые сделают тебя красивее
Цвет одежды имеет значение, если вы хотите добиться успеха
Цвет одежды имеет значение, если вы хотите добиться успеха
Туристов изгнали из Венеции из-за кофе под мостом
Туристов изгнали из Венеции из-за кофе под мостом
Что есть вечером, чтобы не поправиться
Что есть вечером, чтобы не поправиться
Кофе для бегуна: пить или не пить
Кофе для бегуна: пить или не пить