Миле Кунис – 36: ТОП-10 сексуальных фото актрисы родом из Украины

Голливудская актриса отмечает сегодня день рождения

Мила Кунис Фото: Getty Images

Популярная голливудская актриса Мила Кунис, которая недавно прокомментировала слухи о разводе с супругом Эштоном Кутчером, сегодня, 14 августа, отмечает свой день рождения. Знаменитость родилась в Украине и даже приезжала на родину – в Черновцы. Ее мама была учителем физики и, когда будущая звезда была еще маленькой, семья иммигрировала в США.

Ранее актер Эштон Кутчер сбил человека. Детали в сюжете:

На второй день пребывания в Америке Мила Кунис, совсем не зная английского, отправилась в местную школу Лос-Анджелеса. Девочке было тяжело адаптироваться, но все же ее ждало светлое будущее. Чтобы Мила вместе с братом Михаилом влились в динамичную американскую жизнь, родители отдали детей в театральный кружок Беверли-Хиллс. В этой студии ее и заметила менеджер Сьюзан Кертис, которая пригласила девочку на съемки рекламных роликов – в частности, для рекламы куклы Барби.

Мила Кунис и Эштон Кутчер Фото: instagram.com/aplusk

С этого момента и началась карьера Милы. Во время съемок одного из фильмов актриса впервые встретила будущего супруга - Эштона Кутчера. Ей было всего 14 лет, а ему – 19. Но вступить в брак с одним из самых сексуальных актеров Голливуда Кунис смогла только в 2014-м году. Через полгода после свадьбы у них родилась дочь Уайетт Изабель Кутчер. И теперь это одна из самых крепких пар американского шоу-бизнеса.

В честь дня рождения Милы Кунис Сегодня.Lifestyle сделали подборку ТОП-10 самых сексуальных фото актрисы с украинскими корнями.

Откровенные фото актрисы Милы Кунис Фото: Instagram.com Откровенные фото актрисы Милы Кунис Фото: Instagram.com Откровенные фото актрисы Милы Кунис Фото: Instagram.com Откровенные фото актрисы Милы Кунис Фото: Instagram.com Откровенные фото актрисы Милы Кунис Фото: Instagram.com Откровенные фото актрисы Милы Кунис Фото: Instagram.com Откровенные фото актрисы Милы Кунис Фото: Instagram.com Откровенные фото актрисы Милы Кунис Фото: Instagram.com Откровенные фото актрисы Милы Кунис Фото: Instagram.com Откровенные фото актрисы Милы Кунис Фото: Instagram.com 1/10

Ранее в интервью Мила Кунис уже рассказала о разводе с Эштоном Кутчером и своей "беременности".

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