Милла Йовович показала, как ее дочери практикуют православные традиции: видео

Актриса чтит пасхальные обычаи

Американская актриса Милла Йовович, которая недавно в третий раз стала мамой, показала, как ее дочери практикуют православные традиции. Знаменитость опубликовала видео с празднования Пасхи на самоизоляции.

Напомним, что сразу после появления на свет третьего ребенка Миллы Йовович врачи обнаружили у девочки желтуху. О том, как прошло лечение, знаменитость рассказала после.

Милла Йовович с семьей Фото: instagram.com/millajovovich

Голливудская звезда с украинскими корнями Милла Йовович показала, как чтит родные традиции и празднует Пасху. На своей странице в Іnstagram она разместила видео с дочерьми и поздравила всех с праздником.

В кадре Эвер и Дэшилл возле паски со свечой бьются пасхальными яйцами и произносят традиционное поздравление "Христос Воскрес. Воистину Воскрес".

INSTAGRAM

"Христос Воскрес. С праздником православной Пасхи всех! Вот несколько видео о девочках, которые практикуют некоторые российские/украинские пасхальные традиции, хотя и по-своему. Спасибо моей подруге за прекрасную паску!" – подписала пост Милла.

В 2009 году Милла вышла замуж за режиссера Пола Андерсона, с которым встречалась 7 лет. У супругов есть 3 дочери – Эвер Габо Андерсон, Дэшилл Иден Йовович-Андерсон и Ошин Ларк Эллиот Йовович-Андерсон, которая родилась 2 февраля 2020 года.

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